 Vievyje užgesinta įmonės „Malsena“ teritorijoje degusi antžeminė talpa

Vievyje užgesinta įmonės „Malsena“ teritorijoje degusi antžeminė talpa (Atnaujinta)

2026-06-12 20:58
Gytis Pankūnas (ELTA)

Elektrėnų savivaldybėje, Vievyje, penktadienio vakarą užsidegė antžeminė talpa, esanti grūdų perdirbimo įmonės „Malsena“ teritorijoje.

<span>Vievyje užgesinta įmonės „Malsena“ teritorijoje degusi antžeminė talpa</span>
Vievyje užgesinta įmonės „Malsena“ teritorijoje degusi antžeminė talpa / Asociatyvi G. Skaraitienės / BNS nuotr.

Iš pradžių, kaip pranešė Bendrasis pagalbos centras, 18.16 val. informuota, kad Vievyje, Stoties gatvėje, atvira liepsna cisterna su parafinu.

Visgi vėliau Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Pajėgų valdymo valdybos Situacijų koordinavimo skyrius patikslino, kad užsidegė antžeminės talpos apšiltinimo medžiaga.

Ši talpa yra įmonės „Malsena“ teritorijoje.

Į įvykio vietą išsiųstos Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Pajėgų valdymo valdybos Situacijų koordinavimo skyrius patvirtino, kad 21.21 val. gaisras buvo užgesintas.

Pirminiais duomenimis, žmonės nenukentėjo.

Šiame straipsnyje:
Vievis
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