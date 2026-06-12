Vievyje užgesinta įmonės „Malsena“ teritorijoje degusi antžeminė talpa

Iš pradžių, kaip pranešė Bendrasis pagalbos centras, 18.16 val. informuota, kad Vievyje, Stoties gatvėje, atvira liepsna cisterna su parafinu.
Visgi vėliau Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Pajėgų valdymo valdybos Situacijų koordinavimo skyrius patikslino, kad užsidegė antžeminės talpos apšiltinimo medžiaga.
Ši talpa yra įmonės „Malsena“ teritorijoje.
Į įvykio vietą išsiųstos Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Pajėgų valdymo valdybos Situacijų koordinavimo skyrius patvirtino, kad 21.21 val. gaisras buvo užgesintas.
Pirminiais duomenimis, žmonės nenukentėjo.
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