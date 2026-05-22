Vilkaviškio politikei Daivai Černiuvienei „čekiukų“ byloje skirta bauda

Teismas taip pat jai atėmė teisę būti išrinktai ir paskirtai į valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų, įmonių ar nevalstybinių organizacijų renkamas ar skiriamas pareigas trejiems metams.
Generalinė prokuratūra penktadienį pranešė, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narė D. Černiuvienė, 2019–2023 metais eidama tarybos narės pareigas, sistemingai klastojo dokumentus, juose įtvirtindama tikrovės neatitinkančius duomenis apie nepatirtas degalų išlaidas, kaip susijusias su tarybos narės veikla.
Nustatyta, kad D. Černiuvienė, siekdama sau turtinės naudos, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, suklastojo dokumentus ir, juos pateikdama savivaldybės buhalterijai, apgaule savo naudai įgijo svetimą turtą – 5,5 tūkst. eurų.
Teismas, išnagrinėjęs šią baudžiamąją bylą, D. Černiuvienę pripažino kalta dėl jai inkriminuotų nusikalstamų veikų.
Ikiteisminį tyrimą organizavo ir valstybinį kaltinimą teisme palaikė Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras, tyrimą atliko Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai.
Marijampolės apylinkės teismo nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui.
(be temos)