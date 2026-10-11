Zarasuose pavogtas 23 tūkst. eurų vertės BMW visureigis

Policijos duomenimis, automobilio vagystė Dariaus ir Girėno gatvėje įvykdyta nuo spalio 9 dienos 23 val. iki spalio 10 d. 5 val. ryto.
Nuostolis siekia 23 tūkst. eurų.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl vagystės.
Zarasuose iš namo kiemo pavogtas visureigis BMW X5, pranešė Policijos departamentas.
Policijos duomenimis, automobilio vagystė Dariaus ir Girėno gatvėje įvykdyta nuo spalio 9 dienos 23 val. iki spalio 10 d. 5 val. ryto.
Nuostolis siekia 23 tūkst. eurų.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl vagystės.
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