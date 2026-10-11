 Zarasuose pavogtas 23 tūkst. eurų vertės BMW visureigis

Zarasuose pavogtas 23 tūkst. eurų vertės BMW visureigis

2026-10-11 10:56
Karolina Konopackienė (ELTA)

Zarasuose iš namo kiemo pavogtas visureigis BMW X5, pranešė Policijos departamentas.

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Policija
Policija / J. Elinsko/ ELTOS nuotr.

Policijos duomenimis, automobilio vagystė Dariaus ir Girėno gatvėje įvykdyta nuo spalio 9 dienos 23 val. iki spalio 10 d. 5 val. ryto.

Nuostolis siekia 23 tūkst. eurų.

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl vagystės.

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