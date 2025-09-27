126-ojo siauruko gimtadienio proga Surdegio siaurojo geležinkelio stoties komplekse rengiama šventė

Į šventę bus galima vykti specialiais reisais iš Anykščių ir Panevėžio stočių.
Jos metu lauks „Skrybėlėtų ponių ir ponų“ konkursas, koncertas, bus prekiaujama gėrimais, patiekalais ir suvenyrais.
„Kviečiame visus norinčius smagiai praleisti laiką mūsų gimtadienio šventėje, kuri vyks vienoje gražiausių ir į kultūros paveldo registrą įtrauktų stočių – Surdegyje. Tradiciškai visų gimtadienio dalyvių laukia gera muzika, smagi programa ir puiki nuotaika“, – sakė Aukštaitijos siaurojo geležinkelio direktorius Darius Liutikas.
Siaurasis geležinkelis Aukštaitijoje nutiestas XIX amžiaus pabaigoje. 2001 metais jis nustojo veikti kaip susisiekimo priemonė ir tapo turizmo objektu. 2003 metais dalis šio komplekso objektų paskelbta kultūros paminklais.
Dabar siaurojo geležinkelio ruožas yra beveik 70 kilometrų ilgio.
