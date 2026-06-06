 Anykščių rajone šeštadienį vyks tradicinės kultūros ir žirgo šventė „Bėk bėk, žirgeli!“

Anykščių rajone šeštadienį vyks tradicinės kultūros ir žirgo šventė „Bėk bėk, žirgeli!“

2026-06-06 09:38
Karolina Navakauskaitė (ELTA)

Anykščių rajono Niūronių kaime, Arklio muziejaus teritorijoje, šeštadienį vyks tradicinės kultūros ir žirgo šventė „Bėk bėk, žirgeli!“.

<span>Anykščių rajone šeštadienį vyks tradicinės kultūros ir žirgo šventė „Bėk bėk, žirgeli!“</span>
Anykščių rajone šeštadienį vyks tradicinės kultūros ir žirgo šventė „Bėk bėk, žirgeli!“ / G. Žilinsko/ ELTOS nuotr.

Kaip skelbia Anykščių rajono savivaldybė, šiemet šventėje susirinkusiųjų lauks grakštūs žirgų pasirodymai, sportinės rungtys ir varžybos, gyva muzika bei šokiai.

Renginio metu veiks ir tautinio paveldo mugė, kurioje bus prekiaujama ūkininkų gaminiais ir rankų darbo meistrų kūriniais.

„Tai diena, kai atgyja senosios tradicijos, o Arklio muziejaus apylinkės užsipildo ypatinga energija. Šventė skirta kiekvienam – šeimoms, kultūros mylėtojams, azarto ieškotojams ir tiems, kurie tiesiog pasiilgo geros bendrystės“, – rašoma savivaldybės pranešime.

Taip pat šventės metu lankytojai Niūronių sodybose galės susipažinti su tradicine kalvyste, audimu ir duonos kepimu, kuriuos pristatys šalies amatininkai.

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