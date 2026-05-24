 Apie poilsio kultūrą pajūryje: nuo sijonėlių ilgio matavimo iki pikniko Nerijos forto kieme

Apie poilsio kultūrą pajūryje: nuo sijonėlių ilgio matavimo iki pikniko Nerijos forto kieme

2026-05-24 12:40
Nika Puteikienė

Šiandien pajūris – neatsiejama vasaros atostogų tradicija, tačiau prieš du šimtmečius vandens stichijos bangos ir slenkančios kopos kėlė baimę. Tik XIX a. viduryje, sutvirtinus smėlynus pynutėmis ir želdiniais, pajūris tapo patrauklus poilsiui. Taip prasidėjo kurortų era, pakeitusi Lietuvos pakrantės veidą.

Norintys pasideginti mėgdavo įsitaisyti kopose, o aktyvių žaidimų mėgėjai – paplūdimyje.

Lietuvos jūrų muziejus atidaro pagrindinę metų parodą „Poilsiavimas Lietuvos pajūryje, 1806–1939 m.“, kurioje atskleidžiama trumpa, bet itin spalvinga, prieštaravimų ir pikantiškų detalių kupina poilsio Baltijos pajūryje istorija.

Maudynės ir privatumo iššūkiai

Parodos kuratorius istorikas dr. Dainius Elertas sako, kad pajūrio kurortų idėja į Lietuvą atkeliavo iš Vakarų Europos.

„1793 m. Baltijos pakrantėje įkurtas Heiligendamo kurortas, 1813 m. Kuršių nerijoje – Krantas (Kranz), – pasakojo istorikas. – Palangoje maudyklės veikė jau 1824 m., o grafai Tiškevičiai pavertė miestą kurortu: 1877 m. iškilo kurhauzas, 1888 m. jam suteiktos kurorto teisės. Tarpukariu Palanga tapo prestižine vasarviete, Šventoji kurortu paskelbta 1938 m.“

Pozavimas su kamuoliu – irgi mankšta. Auksinis jaunimas Palangoje, XX a. 3-iasis dešimtmetis. Nežinomas fotografas.
Pozavimas su kamuoliu – irgi mankšta. Auksinis jaunimas Palangoje, XX a. 3-iasis dešimtmetis. Nežinomas fotografas. / Iš Trakų istorijos muziejaus rinkinio

Iki XX a. pradžios maudynės jūroje buvo griežtai reglamentuotos. Palangoje vyrų ir moterų maudymosi laiką skelbdavo būgno dūžiai. Privatumui saugoti XIX a. paplūdimiuose stovėjo maudynių vežimai – medinės kabinos ant ratų, leidusios moterims persirengti ir įbristi į jūrą nepastebėtoms. Tik XX a. pradžioje paplūdimiai tapo mišrūs, o maudymosi kostiumai – atviresni. Drąsioms moterims kartais teko susidurti su pareigūnu, matuojančiu sijonėlio ilgį liniuote.

Įdegis ilgai buvo laikomas prastuomenės požymiu, todėl damos slėpėsi po skėčiais ir plačiabrylėmis skrybėlėmis. Tik Coco Chanel padėjo atrasti įdegio grožį, o tarpukariu paplūdimiai tapo spalvinga, madai ir sportui atvira erdve.

Moterys ir vaikai maudosi prie Palangos jūros tilto, 1905 m. Damos dėvi maudymosi sukneles ir skrybėles, o vaikai – uždarus maudymosi kostiumus. Paulinos Mongirdaitės atvirukas.
Moterys ir vaikai maudosi prie Palangos jūros tilto, 1905 m. Damos dėvi maudymosi sukneles ir skrybėles, o vaikai – uždarus maudymosi kostiumus. Paulinos Mongirdaitės atvirukas. / Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus rinkinio

Kurortų kasdienybė

Dr. D. Elerto manymu, pajūrio, kaip kurorto idėja, turėjo įtaką ir susisiekimo plėtrai.

„Iki XX a. pradžios į pajūrį vykta puskarietėmis, vėliau jau – tramvajais ir geltonais autobusais, – pasakojo istorikas. – 1904 m. Klaipėdoje pradėjo kursuoti elektrinis tramvajus, jungęs biržą su švyturiu. Geležinkelis priartino pajūrį vidutinių pajamų žmonėms, Kuršių neriją pasiekti padėjo garlaiviai ir keltai, o po 1935 m. Smiltynėje įsikūręs jachtklubas pritraukė buriuotojų.“

Vienišas vyras pozuoja prie Baltojo švyturio, XX a. 1-asis dešimtmetis. Johannesʾo Schenke’ės atvirukas.
Vienišas vyras pozuoja prie Baltojo švyturio, XX a. 1-asis dešimtmetis. Johannesʾo Schenke’ės atvirukas. / Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus rinkinio

Poilsiautojai mėgavosi ne tik jūra, bet ir kultūra. Palangos kurhauze veikė skaitykla, vyko koncertai, parodos, šokiai. Smiltynės kurhauzas viliojo teniso kortais ir vasaros kavinėmis, Nemirsetos – garsėjo azartiniais lošimais. Paplūdimiuose veikė itin populiarios Pajūrio halės – kavinės su vaizdu į jūrą, kuriose buvo galima pasilepinti kava ir ledais ar užkandžiais. Poilsiautojai leido laiką žaisdami badmintoną, tenisą, tarpukariu Palangoje išpopuliarėjo ir gimnastikos pasirodymai kopose. 1933 m. Nidoje įkurta sklandymo mokykla suteikė kurortui išskirtinumo – sklandytojai tapo tikra vasaros sensacija.

Vis dėlto, istoriko teigimu, XX a. pradžioje pasiturintys poilsiautojai dar vengė žvejų tinklų ir kvapų, tačiau netrukus atrado šviežios žuvies skonį ir bendravimo džiaugsmą. Žvejų valtyse ne tik pozuota nuotraukoms – už atlygį buvo galima paplaukioti jūroje.

Lūkuriuojanti karieta keleivių įlaipinimo vietoje prie Klaipėdos švyturio, XX a. 1-asis dešimtmetis. Fotografas nežinomas.
Lūkuriuojanti karieta keleivių įlaipinimo vietoje prie Klaipėdos švyturio, XX a. 1-asis dešimtmetis. Fotografas nežinomas. / Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus rinkinio

Praėjusio laiko nostalgija

Parodos dizainą sukūrė žinoma klaipėdiečių įmonė „Klemencov Group“. Dailininkas Anatolijus Klemencovas, ne kartą stebinęs Jūros šventę įspūdingais meniniais objektais, sako, kad jam ši tema išskirtinai įdomi.

„Kurdami dizainą tiesiog mėgavomės praėjusio amžiaus idilišku grožiu, – dalijosi įspūdžiu dailininkas. – Tikimės, kad parodos stilistika padės jos lankytojams persikelti į tą laiką, kai pajūris iš atšiauraus kranto virto geidžiama atostogų vieta.“

Paplūdimiuose buvo matuojamas ir sijonėlio ilgis. Parodos stendas – dizainas „Klemencov group“.
Paplūdimiuose buvo matuojamas ir sijonėlio ilgis. Parodos stendas – dizainas „Klemencov group“. / Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus rinkinio

Dr. D. Elertas į klausimą, kodėl verta prisiminti praėjusį laiką, atsakė, kad istorija primena, kad poilsis prie jūros – ne tik gamtos dovana, bet ir ilgo kultūrinio proceso rezultatas.

„Tai mūsų paveldas, kurį turime saugoti ateities kartoms“, – sakė istorikas.

Šiame straipsnyje:
Lietuvos jūrų muziejus
paroda Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806–1939 m
poilsio Baltijos pajūryje istorija

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