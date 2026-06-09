Didžiausias košmaras lėktuve: kelionių ekspertas įvardijo vietą, kurios turėtumėte vengti

Robas Adcockas, kelionių turinio kūrėjas, glaudžiai bendradarbiaujantis su skrydžių paieškos platforma „Skyscanner“, per pastaruosius metus yra pakeitęs begalę skrydžių. Socialiniame tinkle „TikTok“ jis išgarsėjo kaip naudingų kelionių patarimų („travel hacks“) žinovas. Savo vaizdo įrašuose britas ne tik dalijasi geriausiais pasiūlymais, bet ir perspėja sekėjus apie klaidas, kurių derėtų netyčia nepadaryti oro uoste.
Viena iš tokių klaidų – pasirinkti pačią prasčiausią vietą lėktuve. Duodamas interviu portalui „Unilad“, R. Adcockas pareiškė, kad ši vieta sujungia „visus įmanomus trūkumus“. Anot jo, čia neįmanoma patogiai įsitaisyti, o nusileidus lėktuvui iš jo išlipsite patys paskutiniai. Tai ypač didelė problema tiems, kurių laukia persėdimas į kitą skrydį, arba tiesiog žmonėms, norintiems kuo greičiau pradėti savo atostogas.
Kas tai per vieta? Pačiame lėktuvo viduryje esanti 19E kėdė.
Blogiausia iš visų įmanomų variacijų
„Pati blogiausia vieta yra 19E. Tai vidurinė kėdė pačiame lėktuvo viduryje. Siaubas. Visų blogiausių dalykų derinys. Visada atsidursi šalia žmogaus, kuriam nuolat reikia kažkur atsistoti. O jei pačiam prireiks išeiti, turėsi prašyti pasitraukti greta sėdintį keleivį, – pasakojo R. Adcockas. – Čia neįmanoma patogiai įsitaisyti, o jei sėdi tarp dviejų nepažįstamųjų, iš savo patirties žinau – jie tikrai nesidžiaugia, jei netyčia užsnūsti ir padedi galvą jiems ant peties.“
Aiškindamas savo antipatiją 19E vietai, ekspertas tęsė: „Be to, iš lėktuvo išlipsite patys paskutiniai. Kadangi daugelis pigių skrydžių bendrovių nenaudoja specialių įlaipinimo rankovių, o keleivius veža autobusais, jie išlaipinimui naudoja tiek priekines, tiek galines lėktuvo duris. Tai reiškia, kad sėdėdami per patį vidurį esate per toli ir nuo priekio, ir nuo galo, todėl negaunate jokio pranašumo. Oro linijos tai puikiai žino, todėl šios vietos dažniausiai būna nemokamos arba, 9 atvejais iš 10, jas gausite, jei rinksitės automatinį vietų paskirstymą.“
Aktualu vykstantiems į Pasaulio futbolo čempionatą
Šie patarimai tampa itin aktualūs tūkstančiams futbolo sirgalių, kurie jau netrukus vyks į JAV, Kanadą ir Meksiką stebėti Pasaulio futbolo čempionato varžybų. Prognozuojama, kad ateinantį mėnesį šių šalių oro uostai bus sausakimši.
Kitas kelionių ekspertas ir platformos „Stasher“ bendraįkūrėjis Jacobas Wedderburnas-Day teigia, kad norėdami išvengti visiškos nesėkmės, sirgaliai turėtų planuoti keliones be „įtemptų persėdimų“ ir jokiu būdu nesileisti tiksliniame oro uoste rungtynių dieną.
„Jei gerbėjai skrenda į didžiuosius aviacijos mazgus, jie turėtų stengtis atvykti likus dienai iki varžybų, neperkrauti savo darbotvarkės ir nusiteikti, kad pasų kontrolė, bagažo atsiėmimas, taksi paslaugos bei viešasis transportas užtruks gerokai ilgiau nei įprastai“, – pridūrė J. Wedderburnas-Day.
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