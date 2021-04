G. Nausėda sukritikavo Vyriausybę: kultūros įstaigas buvo galima atverti ir anksčiau

„Manau, kad karantiną laisvinti reikia, bet reikia laisvinti tose vietose, kur jo laisvinimas sukelia mažiausiai rizikų, kad ir tos pačios kultūros įstaigos. O ką, nebuvo galima jų atidaryti anksčiau laikantis tam tikrų nustatytų reikalavimų? (...) Juk žmonės neina čia šimtais ar tūkstančiais, ir nustačius tam tikrus reikalavimus puikiausiai būtume galėję jau anksčiau jas atidaryti. Tokių pavyzdžių yra ir daugiau. Reikia kartais blaivų protą pasitelkti, jis gelbėja iš bet kokių situacijų“, – žurnalistams ketvirtadienį po apsilankymo Lietuvos nacionaliniame muziejuje teigė prezidentas.

Visgi G. Nausėda pažymėjo, kad bet kokie karantino laisvinimai turėtų būti priimami atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją šalyje.

„Viskas priklauso nuo susirgimų skaičiaus. Būtų be galo neatsakinga teigti, kad tiesiog švelninkime (karantiną – ELTA) dėl to, kad mums jau būtinai reikia švelninti, mes tiesiog laukti nebegalime. O jeigu susirgimų skaičius pašoks iki 3 ar 5 tūkstančių? Jeigu mes nebeturėsime laisvų lovų ligoninėse? Jeigu nebeteiksime pagalbos kitiems ligoniams ir dėl to mirs žmonės?“ – klausdamas akcentavo jis.