Į kokias knygas verta atkreipti dėmesį šį rudenį?

Ilgėjant vakarams ir vis greičiau temstant, renkamės ramų laiką namuose, o koks jis be geros knygos rankose. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla rekomenduoja naujausias grožines, mokslo populiarinimo, poezijos ir mažiesiems skaitytojams skirtas knygas. Intriguojantys siužetai, naujausi mokslo atradimai, šmaikštūs ir skanūs nuotykiai bei širdį ir mintį virpinančios knygos.

Populiarioji „Why we sleep“ jau ir lietuviškai

MATTHEW WALKER. KODĖL MES MIEGAME (iš anglų kalbos vertė Jovita Liutkutė)

Šioje akis atveriančioje ir tarptautine sensacija tapusioje knygoje „Kodėl mes miegame“ (angl. Why We Sleep) garsiausias šiuolaikinis miego specialistas Matthew Walkeris pateikia revoliucingų žinių apie miego fenomeną, atskleisdamas, kaip jis veikia kiekvieną mūsų fizinės ir psichinės gerovės aspektą. Miegas praturtina galybę smegenų funkcijų – be kita ko, gebėjimą mokytis, įsiminti ir priimti logiškus sprendimus. Jis perkalibruoja mūsų emocijas, sutvirtina imuninę sistemą, suderina metabolizmą ir reguliuoja apetitą. Sapnai sukuria virtualios realybės erdvę, kurioje smegenys apjungia seniau įgytas ir dabartines žinias, generuoja kūrybiškumą.

Aptardamas pažangiausius mokslo laimėjimus ir remdamasis asmenine kelis dešimtmečius trukusia mokslinių tyrimų praktika autorius parodo, kaip mes galime deramai išnaudoti miegą gerindami savo pažintinius gebėjimus, susikurdami geresnę nuotaiką, sureguliuodami hormonus, užbėgdami už akių vėžiui, Alzheimerio ligai ar diabetui, sulėtindami senėjimo poveikį ir pratęsdami gyvenimo trukmę.

Vieno svarbiausių šiuolaikinių Europos rašytojų naujas romanas

STEVE SEM-SANDBERG. V. (iš švedų kalbos vertė Eglė Raudonikienė)

Naujausias autoriaus romanas „V.“ – įkvėptas Georgo Büchnerio pjesėje „Voicekas“ pavaizduotų realių įvykių. Romanas pasakoja apie karų plėšomą Europą – žemynas trupa, nors jo gyventojai svajoja apie naują požiūrį į individą kaip į socialinę būtybę. Tai negailestinga pažeidžiamos žmogaus prigimties studija ir žvilgsnis į bedugnę, prarają, kuri pasak G. Büchnerio, glūdi kiekviename iš mūsų.

Pagrindinis romano veikėjas lenkų kilmės vokietis V. (Voicechas) suimamas už buvusios meilužės nužudymą ir tardomas kalėjime. Jis nesigina ir kaltės neneigia, o apklausų metu jį tiriančiam psichologui papasakoja apie savo praeitį. Gimęs neturtingoje šeimoje, anksti netekęs tėvų, jis išleidžiamas mokytis perukų amato ir dirba pameistriu. Jis patiria daug skriaudų, tačiau jos neakcentuojamos – V. veikiau kaip lapas, nešamas vėjo tai vienur, tai kitur, o skriaudos susijusios su pažeminimu ir gėda dėl nederamos aistros ir nelaimingos meilės. Pats pasakojimas, nors ir lėtas, labai žodingas ir įtraukiantis, kupinas V. gyvenimo atradimų, įžvalgų, sapnų ir regėjimų. Į tekstą įsipina psichologo išvados iš šalies, taip pat tų laikų medicinos ekspertų pastabos apie beprotybės kilmę, ištraukos iš G. Büchnerio dramos.

Atradimas Jo Nesbø ir Larso Keplerio gerbėjams

ANDERS ROSLUND. ILGIAUSIŲ METŲ (iš švedų kalbos vertė Mantas Karvelis)

Nuostabus gimtadienio tortas su penkiomis raudonomis žvakutėmis ir stebuklo laukimas. Maža mergaitė Zana labai nori sudainuoti „Ilgiausių metų“ ir nenujaučia, kad tądien žlugs jos šeimos gyvenimas. Dukterį tėvui pavyksta paslėpti paskutinę akimirką... Po septyniolikos metų kažkas įsilaužia į kraupius įvykius menantį butą. Seniai įvykusi tragedija akimirksniu apverčia komisaro Everto Grenso ir infiltruoto agento Pyto Hofmano gyvenimą. Praeitis sudrebina dabartį – ir ima tiksėti gyvenimo ir mirties laikrodis.

Andersas Roslundas (gim. 1961) – SVT televizijos laidos „Kultūros naujienos“ įkūrėjas ir pirmasis vadovas, garsus Švedijos kriminalinių romanų autorius. Jo knygos leidžiamos 36 kalbomis. Naujasis trileris bus tikras atradimas tokių rašytojų kaip Jo Nesbø ir Larsas Kepleris gerbėjams.

Originalus požiūris, ypatingas savitas stilius

MARCELIJUS MARTINAITIS. IKI SĄJUDŽIO IR PO JO (sudarytojas Valentinas Sventickas)

Į šią knygą sudėta toji Marcelijaus Martinaičio (1936–2013) įvairialypės kūrybos dalis, kurią tiktų vadinti publicistika. Tarp leidinių, pasirodžiusių jau po poeto mirties, šis aiškiai išsiskiria tuo, kad čia straipsnių, esė, pokalbių, užrašų akiratyje vyrauja politiniai, socialiniai reiškiniai, reakcijos į gyvenimo permainas – bendresnės ir visai konkrečios, su pavardėmis ir datomis. Sąjūdis, mintys apie jo ištakas ir raidos dinamiką yra vienas iš leitmotyvų.

Jei pabandytume mintyse sugretinti M. Martinaičio straipsnius su kokio nors publicisto ar apžvalgininko rašiniais, paaiškėtų poeto apmąstymų kitoniškumas. Originalus požiūris, ypatingas savitas stilius, netikėtos digresijos, įsiterpiantys gyvenimo vaizdai, gebėjimas metaforizuoti reiškinį. Išvysti jį ilgametės istorijos išklotinėje, lyriniai pasažai, šmaikštūs įsimintini posakiai... Dėl to ir ne tik dėl to jo straipsniai ir pokalbiuose išsakytos mintys nesensta, o kai kurių įvykių numanymas ir prognozės stebina. Šios knygos skaitytojai gauna galimybę prižadinti atmintyje aptariamo meto įvykių tėkmę ir pasigėrėti vaizdingomis laiko „nuotraukomis“.

Kaip biologija atskleidžia žmogaus prigimties paslaptis

PIER VINCENZO PIAZZA. HOMO BIOLOGICUS (iš prancūzų kalbos vertė Greta Štikelytė)

Kodėl nutunka ne visi? Kaip tampama narkomanu? Kaip neuronai užfiksuoja mūsų gyvenimiškas patirtis? Stresas: kaip, kam ir kada? Ar biologinė laisvė mus daro nenaudingus? Esame išskirtiniai, bet ar viršesni už kitus? Kaip biologija suteikia gyvenimui prasmę? – tai tik maža dalis klausimų, kurie keliami psichiatro, neurobiologo Pier Vincenzo Piazza knygoje „Homo Biologicus. Kaip biologija atskleidžia žmogaus prigimties paslaptis“. Ši mokslo populiarinimo knyga sužavės skaitytojus, kurie domisi ryšiais tarp kūno ir sielos, gamtos ir kultūros, biologijos ir psichologijos.

Šioje išmintingoje, gyvoje ir nuotaikingoje knygoje – trumpai tariant, puikiai populiarizuotoje, – Pieras Vincenzo Piazza mums rodo, kad biologija ne nulemta, ji kupina tikimybių! Knygos autorius yra italų kilmės prancūzų medikas, psichiatras, neurobiologas, kurio specializacija – narkologija bei psichikos sutrikimai.

Skaitiniai smaližiams ir norintiems įminti paslaptis

BOB KONRAD. DUONIUKŲ KARAS (iš vokiečių kalbos vertė Zita Baranauskaitė-Danielienė)

Viešnagė pas senelius šįsyk tikrai turėjo praeiti ramiai. Tačiau jau pačią pirmą dieną Paukštasuokyje Majo ir Superis suprato – nieko gero nebus. Močiutė Elfė ir senelis Izis baisiausiai susiginčijo. Ir dėl ko gi? Ogi dėl duoniukų. Žūtbūtinai išsiskyrė jų nuomonės, kurią pusę tepti sviestu.

O tada reikalai visai suprastėjo. Paukštasuokio gyventojai, pasiskirstę į senelių ir močiučių stovyklas, paskelbė vieni kitiems karą. Užvirė baisus neskalbtų kojinių, vandens bombų ir žudikiškų supuvusių daržovių mūšis. Kad išgelbėtų atostogas, Majo ir Superis turėjo imtis neatidėliotinų veiksmų. Ar jiems pavyks atkurti miestelyje taiką? Įsimintinų personažų, baisiai juokingų nuotykių, smagaus apsižodžiavimo ir vaikiškos gyvenimo išminties kupina istorija 5–8 m. skaitytojams.

AGOSTINO TRAINI. ŠEFO SAMČIO DIDŽIOJI IŠVYKA (iš anglų kalbos Vertė Saulius Repečka)

Kartą atgiję puodai ir keptuvės virtuvės šefo Samčio paklausė: „Samti, o iš kur atsiranda mūsų maistas?“ Nieko nelaukęs Samtis savo bičiulius pakvietė į nuotaikingą kelionę po patį įdomiausią maisto pasaulį. Ar kada susimąstėte, iš kur atsiranda druska ir cukrus, kakava ir šokoladas? O kaip auginami kiviai ir mandarinai? Kaip kepama duona ir pyragai?

Su savo draugais ūkininkais, kepėjais, sodininkais, daržininkais, žvejais ir net undine Samtis mums atskleidžia maisto paslaptis ir pasakoja apie įvairius – gerai žinomus, menkai girdėtus ir net neuostytus – patiekalus bei produktus. Knyga skirta 4–9 metų smaguriams.

KRISTINA OHLSSON. APLEISTOSIOS PILIES PASLAPTIS (iš švedų kalbos vertė Virginija Jurgaitytė)

Naujausia Lietuvoje jau pamėgtos švedų vaikų rašytojos Kristinos Ohlsson knyga pasakoja Elę ir Valterį, kurie turi laikytis kartu. Nes juos išsiuntė į Audrų salą, kurioje jie turės gyventi, kol namo grįš jų įkalinti tėvai. Tačiau saloje viskas kitaip, nei atrodo iš pažiūros. Jos apleista akmeninė pilis slepia tamsiausias paslaptis. Vietiniai gyventojai perspėja brolį ir seserį: tik nesiartinkite prie pilies! Bet kas gi tiki jų istorijomis apie vaiduoklius? Tik ne Elė ir Valteris.

Bet nakčia staiga pasigirsta beldimas į vaikų miegamojo duris. Svetainėje kažkieno nematoma ranka sienon nusuka paveikslus. Juose pavaizduoti kadaise pilyje gyvenę ir mįslingai pradingę vaikai. O Elę dar ima persekioti juodas paukštis... Kokias kraupias paslaptis teks atskleisti Elei ir Valteriui, kad jie išsivaduotų iš apleistosios pilies kerų? Knyga skirta 8–12 metų detektyvinių istorijų mėgėjams.

Poezijos knygos giliausioms sielos kertelėms

AIDAS MARČĖNAS. NIEKO NEBUS

Poeto, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Aido Marčėno naujos knygos „Nieko nebus“ pagrindinė tema – poezija, kūryba, kalba. Į naująjį rinkinį sugulė nemažas pluoštas geriausių 2018–2019 m. rašytų poeto eilėraščių. Juose – ir jaunystės apmąstymai, ir brandaus amžiaus refleksijos, paskyrimai draugams ir gyvenimo kryptis formavusioms kelrodėms.

A. Marčėnas – retas formos meistras, ir netgi formos pedantas. Jo kūrybos impulsai ateina iš artimiausios aplinkos įspūdžių, sapnų, prisiminimų. Tik retam poetui šitaip pasiseka asmeniškesnį motyvą, vaikystės ir paauglystės vaizdus, juokavimus, žaidimą paversti tikra poezija. Eilėraštis sukuriamas tarsi iš nieko, – improvizuojant, perfrazuojant, žaidžiant, cituojant. Prie visko liečiamasi vos vos, bijant nustelbti pačią poezijos esybę, kuri yra tarsi gyvas sutvėrimas ar dievybė.

MANTAS BALAKAUSKAS. APMAUDAS

Antrojoje savo knygoje poetas Mantas Balakauskas gilinasi į kiek kitokias temas, nei šiuo metu yra įprasta ar populiaru viešojoje erdvėje. Užuot tyrinėjęs nusistovėjusias nerimo ir nuolatinio jauno žmogaus gyvenimo bei juslių temas, knygoje aprašo laisvės kartos žmogų, jau perkopusį trisdešimties metų ribą. Tai tylus mėginimas racionalizuoti šiuolaikinio žmogaus gyvenimą Nepriklausomybės laikotarpiu, kai, rodos, visko turėtų pakakti, bet jaučiamas smarkus vidinių išteklių stygius tiesiog gyventi.

Knygos redaktorius, poetas Gytis Norvilas apie naująją knygą: „Manto Balakausko poezija – iš iliuzijų griūties, jei norite – iš apmaudo, trinties. Tai kelias į išsilaisvinimą, bent bandymas jo ieškoti. Pyras, manevruojantis šioje knygoje, pralaimi, bet ir (kaip ir turi būti) švenčia pergalę. Tai tas pats. Laimi ir poezija. Ji čia aktyvi, sociali, nu(si)rengianti, nemėginanti būti graži ar tik „atrodyti“, dar pasakyčiau, sąžininga (tai, beje, dažnai veblenančios literatūros fone – kone akibrokštas), suręsta iš griūvančios vidinės Romos statybinio ir kalbos laužo. O dulkės? Dulkės nusės tarp dantų. Gal jau ir girdite, kaip girgžda“.