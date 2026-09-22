Įveikęs sunkumus, sugrįžta folkloro festivalis „Suklegos“

Galimybes riboja finansai
„Suklegų“ organizatorės Vera Venckūnaitė ir Goda Kovalenkienė teigia, kad viena didžiausių renginio problemų – lėšų stygius.
„Pagrindinis mūsų finansavimo šaltinis – Lietuvos kultūros tarybos, savivaldybių projektai. Visada tikimės, kad pavyks surinkti dalį trūkstamų finansų iš bilietų pardavimo arba atrasti rėmėjų, bet tai nelabai paprasta, – sako V. Venckūnaitė. – Daug visko vyksta, visi daug prašo, paskęsti tame prašytojų lauke.“
G. Kovalenkienė prisimena, kad dėl finansavimo stokos „Suklegos“ 2025-aisiais buvo dar mažesnis renginys. „Pernai visai neturėjome finansavimo, tiesiog surengėme vieną koncertą. Šiemet, palyginti su praėjusiais metais, jau atrodo visai didelis festivalis“, – teigia ji.
Iššūkių kelia ir išaugę kaštai. V. Venckūnaitė pasakoja, kad šiemet atvažiuojantis airių choras „The Ramparts“ sutiko „Suklegose“ pasirodyti nemokamai, tačiau daug kainavo jų kelionė.
„Kaštai tiek išaugę, kad net ir tas iš pirmo žvilgsnio nemažas finansavimas iš tarybos ar savivaldybės labai greitai išsibarsto“, – apgailestauja organizatorė.
G. Kovalenkienė sako turinti ir renginio plėtros idėjų. „Norėtume ir teminių festivalių surengti, ir paskaitų, didesnių, gilesnių pokalbių. Tiesiog dar truputį pritrūksta ir auditorijos, ir iš finansinės pusės – daug sudedamųjų dalių, iki kurių dar turime priaugti“, – aiškina pašnekovė.
Nepaisant kylančių sunkumų, „Suklegų“ organizatorės mato prasmę tęsti festivalį. „Būna sunkių momentų, nes esame tikrai mažytė organizacija, bet pajunti didžiausią malonumą, kai bendrauji su žmonėmis, kurie atėjo, kurie koncertavo, ir vėl įsikvėpi“, – sako G. Kovalenkienė.
Siekis – gausinti auditoriją
Festivalio organizatorės siekia folkloro muziką priartinti prie platesnės auditorijos. „Norisi, kad žmonės visų pirma eitų kaip į koncertą kaip į gražios muzikos žanrą, o ne į kaip ką nors – štai čia mūsų kultūra ir privalome ją puoselėti“, – pastebi V. Venckūnaitė.
Ji akcentuoja, kad „Suklegos“ siekia parodyti unikalių projektų, kurie kyla remiantis folkloru, ir sukurti programą, kur vietą rastų visi. „Neturime galimybės kiekvienais metais pasikviesti labai daug atlikėjų, tad ieškome, kad būtų skirtingų šalių atlikėjai, festivalio dienomis skirtųsi muzika“, – sako G. Kovalenkienė.
V. Venckūnaitė teigia, kad nuspėti auditorijos susidomėjimą renginiu nelengva. „Susidomėjimas svyruoja kaip ir bet kokio kultūros renginio, priklauso nuo aplinkybių: kas pasirodys, kokio tipo renginys, – aiškina pašnekovė. – Tai labai dinamiška sritis, niekada negali garantuoti, kad žmonės ateis arba neateis.“
Dainos, šokiai, diskusija
Pirmąją festivalio dieną airių grupė „The Ramparts“, iraniečiai HAM DAM ir Gvidas Kovėra koncertuos Nedzingės kultūros centre.
G. Kovalenkienė pasakoja, kad su Nedzingės bendruomene susipažino įgyvendinant projektą „Iš saugyklų – į ganyklas“, kurio metu vykdomos folklorinės ekspedicijos. Bendradarbiavimas paskatino ir „Suklegas“ atvežti į regioną.
V. Venckūnaitė pastebi, kad kultūros sklaida regionuose populiarėja, tačiau ne visada užmezgamas ryšys su vietos bendruomene. „Kultūrą vežti į regionus dabar populiaru, bet tai toks deklaravimas. Dažnai rengėjai atvyksta, ką nors padaro, kas nors (iš žiūrovų – red. past.) ateina ar neateina, ir tuo baigiasi“, – teigia ji.
„Norisi nedeklaratyviai atvežti kultūrą į regioną, kurį pažįstame, mylime ir esame užtikrintos, kad jiems to reikia, – sako V. Venckūnaitė. – Kad tai nebūtų vienkartinis kontaktas, pasimirštantis laike ir erdvėje, o būtų gražūs mainai, nes jie mums daug duoda, tad norime ir mes jiems duoti.“
Kaune „Suklegos“ vyks dvi dienas. Rugsėjo 26 d. 14 val. Kauno kultūros centre – nemokamas jaunimo grupių „Avilys“ ir „Gilė“ koncertas, o jam pasibaigus, 16 val., ten pat vyks diskusija apie tradicinio ir šiuolaikinio folkloro sąveikas. Nuo 18 val. – „The Ramparts“, HAM DAM ir G. Kovėros koncertas. Nuo 21 val. – „Hogas Pub“ erdvėje siautės tradicinių šokių vakaronė, kurioje dalyvaus „Apynys“, „Linago“, Darius Bagdonavičius, Marius Mockevičius ir kt.
Rugsėjo 27 d. 15 val. „Teatro klube“ koncertuos kanklininkė Žemyna Trinkūnaitė (Žemyna) ir Donatas Bielkauskas (Donis), grojantis daugybe folklorinių instrumentų.
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