JAV žiniasklaida: Seanas Pennas kurs filmą apie sausio 6 d. riaušes prie Kongreso rūmų

Kaip praneša „Deadline“, filme, kurio scenarijų, kaip teigiama, taip pat parašė S. Pennas, pagrindinį kol kas bevardžio pareigūno vaidmenį turėtų atlikti „Oskaro“ premijai nominuotas aktorius Bradley‘is Cooperis.
Filmavimas turėtų prasidėti kitąmet, prognozuojama, kad pastatymo darbus kuruos „Warner Bros.“ – kino studija, sukūrusi Oskaro apdovanojimą pelniusį filmą „Mūšis po mūšio“ („One Battle After Another“), kuriame suvaidintas vaidmuo pelnė S. Pennui naujausią auksinę statulėlę.
65-erių aktoriaus ir režisieriaus atstovai į naujienų agentūros AFP prašymus pateikti komentarą kol kas neatsakė.
Išpuolis prieš Kongreso rūmus – didžiulis lūžis JAV visuomeniniame gyvenime, kuris įvyko, kai tūkstančiai D. Trumpo rėmėjų šturmavo pastatą, siekdami neleisti, kad būtų patvirtinta Joe Bideno pergalė prezidento rinkimuose.
D. Trumpas ir toliau neigia pralaimėjęs 2020 m. rinkimus, o išpuolyje dalyvavusius žmones ne kartą vadino „patriotais“, suteikdamas malonę ir sušvelnindamas bausmes net tiems, kurie prisipažino užpuolę policijos pareigūnus.
Kairiųjų pažiūromis ir socialiniu aktyvizmu garsėjantis S. Pennas dalyvavo įstatymų leidžiamosios valdžios posėdžiuose, kuriuose buvo tiriamas šis maištas, ir ten buvo nufotografuotas sėdintis šalia į incidentą pakliuvusių pareigūnų, tarp kurių buvo Michaelas Fanone ir Danielis Hodgesas.
Buvęs D. Trumpo rėmėjas M. Fanone ne kartą kalbėjo apie traumą, kurią patyrė per riaušes. Ją aprašė ir savo 2022 m. išleistoje autobiografijoje „Hold the Line: The Insurrection and One Cop’s Battle for America’s Soul“ („Laikykitės: sukilimas ir vieno policininko kova už Amerikos sielą“).
Kino studiją „Warner Bros.“ netrukus turėtų perimti korporacija „Paramount Skydance“, kurios generalinis direktorius Deividas Ellisonas yra D. Trumpo sąjungininko Larrio Ellisono sūnus.
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