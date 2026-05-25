Keliaujantiems į Tailandą – svarbūs pokyčiai: ką būtina žinoti?

Daugiau apie tai kalbėjo vienas iš „Primum Travel“ įkūrėjų Laurynas Suodaitis.
– Papasakokite, kas keičiasi keliaujantiems į Tailandą?
– Naujausiomis žiniomis, Tailandas trumpina turistinių vizų trukmę nuo dviejų mėnesių iki vieno. Tačiau turistams dėl to labai nerimauti nereikėtų, kadangi išlieka galimybė vizą prasitęsti dar papildomoms 30 dienų. Iš esmės niekas labai nesikeičia.
Tailandas šiuo atveju labiau imasi vidinių pokyčių, siekdamas susitvarkyti su dideliu keliautojų srautu. Ir net ne tiek su pačiu turistų srautu, kiek su piktnaudžiavimu turistinėmis vizomis. Iš tiesų vis daugiau žmonių persikelia gyventi į Tailandą, ten kuria verslus ir naudojasi turistinėmis vizomis ne pagal paskirtį. Dėl šios priežasties valdžia stengiasi aiškiau atskirti turistus nuo žmonių, kurie planuoja šalyje apsistoti ilgesniam laikui.
– Po COVID-19 Tailande buvo įvestas 60 dienų bevizis režimas. Taip šalis siekė atgaivinti turizmą.
– Taip, 2024 metais šis laikotarpis buvo prailgintas, siekiant atgaivinti turistų srautą, kuris per pandemiją smarkiai sumažėjo ir iki šiol nėra visiškai atsistatęs.
Vis dėlto turbūt tai nebuvo ta priemonė, kuri greitai būtų padėjusi atkurti turistų srautus. Kita vertus, tai paskatino dalį žmonių piktnaudžiauti sistema ir Tailande pasilikti ilgiau, nei buvo numatyta.
– Nuo kada įsigalios naujoji tvarka?
– Ji turėtų įsigalioti dar šiemet. Kaip suprantu, kol kas dar derinami įvairūs niuansai, nes Tailande kasmet apsilanko daugiau nei 40 mln. užsienio turistų. Reikia suvokti, kokio masto tai turizmo rinka. Manau, kad pokyčiai nebus labai staigūs – prie jų bus pereinama palaipsniui.
– Minėjote, kad bus galima prasitęsti vizą. Kaip tai reikės padaryti?
– Tikslios techninės procedūros pasakyti negaliu, tačiau tai yra gana įprasta praktika Pietryčių Azijoje. Pavyzdžiui, Balyje žmonės, nusprendę pasilikti ilgiau nei planavo, kreipiasi į migracijos tarnybas.
Dažnai tai galima padaryti net nuotoliniu būdu, procedūra būna gana paprasta. Paprastai reikia pateikti informaciją apie viešnagės vietą, skrydžius atgal ir kitus kelionės duomenis. Tuomet viešnagę galima pratęsti dar kuriam laikui.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
– Ar Tailandas yra lietuvių mėgstama kryptis?
– Sakyčiau, tai labiau nišinė kryptis, mėgstama tam tikros keliautojų grupės. Statistikos duomenimis, į Tailandą vyksta mažiau nei 5 proc. keliautojų iš Lietuvos. Vis dėlto tai egzotinė kryptis, o viena pagrindinių priežasčių, kodėl ji nėra tokia populiari, – tiesioginių skrydžių trūkumas.
– Artėja vasara. Kokios kryptys šiuo metu yra populiariausios? Kur keliaus lietuviai?
– Manau, kaip ir kasmet, lyderėmis išliks Turkija, Egiptas, Graikija ir kitos Pietų Europos šalys.
Tiesa, naujausiais Lietuvos oro uostų duomenimis, užsakomųjų skrydžių skaičius sumažėjo beveik 20 proc. Tam įtakos turėjo situacija Irane ir Vidurio Rytuose.
Darome prielaidą, kad vis daugiau lietuvių šiemet, vertindami saugumo situaciją, gali rinktis atostogas Lietuvoje.
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