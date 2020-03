„Kino pavasario“ organizatoriai paskelbė lietuvių premjeras ir uždarymo filmą

Ypatingi seansai Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre, specialiai festivaliui talentingo architekto transformuota kino teatro „Forum Cinemas Vingis“ erdvė, seansai regos ir klausos negalią turintiems žmonėms, atnaujinta filmų šeimai programa – tik dalis jubiliejinio „Kino pavasario“ akcentų.

Kovo 19–balandžio 2 dienomis „Kino pavasaris“ vyks 16 miestų: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Marijampolėje, Utenoje, Gargžduose, Anykščiuose, Ukmergėje, Druskininkuose, Telšiuose, Tauragėje, Jonavoje ir Prienuose. Pirmąją bilietų prekybos dieną, kovo 4-ąją, tradiciškai bilietai yra pigiausi. Kovo 8 dieną laukia kasmetinė abonementų akcija, o kovo 19 dieną – visuose šalies „Akropoliuose“ bus galima įsigyti du bilietus į tą patį seansą už vieno kainą.

Per 25-erius metus ne vieną sudėtingą situaciją suvaldę festivalio organizatoriai tikina, kad ir koronaviruso iššūkiams yra pasiruošę. „Konsultuodamiesi su valstybinėmis institucijomis ir vadovaudamiesi jų rekomendacijomis bei reikalavimais, padarysime viską, kad būtų užtikrintas žiūrovų saugumas. Patikiname, kad festivalis vyks suplanuotomis datomis. Prireikus atšaukti seansą, pinigai už įsigytą bilietą bus grąžinti. Išlikime išmintingi, sveiki ir nepasiduokime infodemijai“, – įspėjo festivalio generalinis direktorius Algirdas Ramaška.

„Festivalis – ne tik filmai, bet ir patirtis, o ši prasideda atėjus į kino teatrą. Tad šiemet skyrėme tam ypatingą dėmesį. „Kino pavasario“ žiūrovai galės dalytis įspūdžiais architekto Dominyko Daunio atnaujintose kino teatro „Forum Cinemas Vingis“ erdvėse, – toliau spaudos konferencijoje pasakojo A. Ramaška. – Taip pat tęsime aktyvų jaunimo įtraukimą: pernai su „Meno aviliu“ ir „Moving Cinema“ pradėtą projektą „Jaunieji programeriai“, dieniniams seansams taikysime specialias nuolaidas gimnazistams ir kitaip skatinsime jaunimo įprotį domėtis kokybiška kultūra, ugdysime gebėjimą skaityti vaizdinį tekstą.“

Festivalio organizatoriai ir toliau didina filmų prieinamumą įvairiausioms žiūrovų grupėms. Senjorų lauks dar didesnės bilietų nuolaidos, o festivalio atidarymo filmas „Proksima“ ir „Oskarų“ laureatas „Parazitas“ bus pritaikyti ir turintiesiems klausos negalią. Dėl tam tikrų priežasčių negalintieji atvykti į festivalį bus kviečiami žiūrėti naujausius festivalio filmus namų kino platformose – „Telia“ išmaniosios televizijos vaizdo nuomoje ir internetinėje kino platformoje „Žmonės Cinema“.

Šiemet pagrindinėje konkursinėje festivalio programoje – Europos debiutų konkurse – varžysis 11 režisierių ir jų ilgametražių filmų.

Per dvi savaites bus parodyta 120 ilgametražių ir 56 trumpametražiai filmai iš 58 skirtingų šalių. „Kino pavasario“ išskirtinumas ir stiprybė ta, kad rodome filmus iš skirtingiausių pasaulio kraštų. Stengiamės pristatyti kino kūrėjus iš šalių, kurios retai atsiduria kino žemėlapiuose, tad džiaugiamės galėdami supažindinti mūsų žiūrovus su originaliais kūriniais iš tolimojo Lesoto, Pietų Afrikos Respublikos, Angolos, Mongolijos, Sudano ar Gvatemalos. Įdomu pastebėti, kaip nerimas dėl ateities, skirtingos jos vizijos, svarstymai apie laisvę ir tapatybę bei savo šalies istorijos permąstymas filmuose užmezga pokalbius tarp režisierių tiek iš Europos, tiek iš Jungtinių Amerikos Valstijų, tiek iš minėtų tolimųjų kraštų,“ – spaudos konferencijoje kalbėjo meno vadovė Mantė Valiūnaitė.

Šiųmetė festivalio programa išsiskiria ne tik geografine, bet ir žanrine įvairove – nuo mokslinės fantastikos ir nekonvencinių miuziklų iki kriminalinių detektyvų ir absurdo komedijos. Kaip ir pernai, drąsiausius kino mylėtojus suburs „Forum Cinemas Vingis“ esanti 9 salė. „Praėjusiame festivalyje daug dėmesio sulaukusi 9 salė, įkvėpė ir toliau kuruoti specialų šios erdvės repertuarą. Ją atidarysime išradinfa menininko Lawrenceʼo Leko ateities vizija AIDOL, taip pat šioje salėje žiūrovai galės išvysti tris specialias eksperimentinių trumpametražių filmų programas, viena jų atspindi ir viso festivalio temą „Ateitys“, – 9 salės repertuarą pristatė M. Valiūnaitė.

„Kino pavasarį“ remia Lietuvos kino centras. Jubiliejinį festivalį iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba ir Europos Sąjungos programa „Kūrybiška Europa“.

Debiutų konkurse – K. Kaupinio ir J. Matulevičiaus filmai

Šiemet pagrindinėje konkursinėje festivalio programoje – Europos debiutų konkurse – varžysis 11 režisierių ir jų ilgametražių filmų. Jau ne pirmus metus tarp debiutantų pastebimi ir lietuvių kūriniai. Šiemet tai Karolio Kaupinio vizionieriškas istorinis filmas „Nova Lituania“, jau pripažintas geriausiu Atėnų ir Rygos festivaliuose, ir Jurgio Matulevičiaus drama „Izaokas“, sukurta pagal Antano Škėmos apysaką. Regos negalią turintiems žmonėmis įvyks specialus filmo „Nova Lituania“ seansas su garsiniu vaizdavimu.

Į Europos debiutų konkursą pateko ir kaimyninių šalių kūriniai – latvių režisieriaus Gints Zilbalodis animacinis filmas „Toli nuo namų“ (Away) ir lenko Bartoszo Kruhliko drama „Supernova“, Gdynės kino festivalyje pripažinta geriausiu metų lenkų debiutu.

Pagrindinio festivalio prizo taip pat sieks režisieriaus iš Ukrainos Antonio Lukicho kelio filmas „Neįgarsintos mintys“ (My Thoughts Are Silent), ką tik Berlyne pristatyta portugalės Catarinos Vasconcelos dokumentika „Paukščių metamorfozė“ (The Metamorphosis of Birds), jaunosios Prancūzijos kino pažibos Hafsios Herzi romantinė drama „Tu verta geresnio“ (You Deserve a Lover).

Rumunijos kino mokyklai atstovaus Radu Ciorniciuc dokumentinis filmas „Akasa, mano namai“ (Acasa, my home), naująjį galisų kiną pristatys Jaione Camborda filmu „Arima“. Konkurse dalyvaus ir solidus Fyzal Boulifa debiutas iš Jungtinės Karalystės „Lin + Liusi“ (Lynn&Lucy) bei kroatų režisieriaus Jure Pavlović drama „Matriarchė“ (Matriarch).

Filmus vertins tarptautinė žiuri: kino kritikas, Roterdamo kino festivalio programos sudarytojas Evgeny Gusyatinskiy (Rusija, Nyderlandai), kino kritikas Boydas van Hoeij (Nyderlandai, Liuksemburgas), Geteborgo kino festivalio meno vadovas Jonas Holmbergas (Švedija), „New Europe Film Sales“ pardavimo vadovė Katarzyna Sinarska (Lenkija), menininkė ir režisierė Rugilė Barzdžiukaitė (Lietuva).

Festivalis – ne tik filmai, bet ir patirtis, o ši prasideda atėjus į kino teatrą.

Trečius metus filmus iš Baltijos jūros regiono vertins tarptautinė kino kritikų federacija FIPRESCI. Tarp 12 atrinktų filmų – minėtieji „Nova Lituania“ ir „Izaokas“ bei latvių režisieriaus Jurio Kursiečio drama „Olegas“, kurio vienas iš prodiuserių yra lietuvis Lukas Trimonis, o pagrindinį vaidmenį sukūrė talentingasis aktorius Valentinas Novopolskis.

Trumpojo metro konkurse – penkios lietuvių premjeros

Į trumpojo metro konkursą atrinkta 30 filmų iš Europos šalių. Tarp jų ⎯ ir penki lietuvių kūriniai. Šviežiausia naujiena – Lauryno Bareišos filmas „Atkūrimas“, kurio premjera įvyko savaitgalį pasibaigusio festivalio „Berlinale“ trumpametražių filmų konkursinėje programoje.

Žiūrovai išvys ir Vytauto Katkaus komišką istoriją apie tėvo ir sūnaus santykius filme „Kolektyviniai sodai“. Debiutinio filmo premjera įvyko paralelinėje Kanų kino festivalio programoje „Kritikų savaitė“.

Į trumpąjį konkursą pateko ir „Laukais“ (rež. Kamilė Milašiūtė), „Užrašai iš pogrindžio“ (rež. Eglė Razumaitė), „Sniego pastogė“ (rež. Robertas Nevecka).

Nacionalinė lietuvių dokumentinio filmo premjera

Šiemet festivalyje iš viso bus pristatyta net 11 lietuviškų filmų. Be konkursinėse programose rodomų filmų, įvyks nacionalinė režisieriaus Audriaus Mickevičiaus ir filosofo Nerijaus Mileriaus dokumentinio filmo „Pavyzdingas elgesys“ premjera. Leipcigo kino festivalyje filmas apdovanotas pagrindiniu prizu „Auksinis balandis“.

Išgyvenęs nužudyto brolio netektį, A. Mickevičius įžengė į Lukiškių kalėjimą ir ten susitiko su nuteistaisiais iki gyvos galvos Rimu ir Rolandu. Kuriant filmą A. Mickevičių užklupo mirtina liga, tad kūrinį baigė scenarijaus redaktorius N. Milerius.

Trumpametražiai vaikams

„Kino pavasario“ mažiesiems žiūrovams bus rodoma speciali trumpametražių filmų programa. Joje ir du originalių režisierių iš Lietuvos darbai – Urtės Oettinger nuotaikingas animacinis filmas visai šeimai „Pieno baras“ apie nuoširdumą ir tikrus draugus bei Igno Meilūno „Matilda ir atsarginė galva“ ⎯ žaisminga istorija apie mergaitę, trokštančią būti protingiausia pasaulyje.

Berlyno kino festivalio laureatai

Šiemet „Kino pavasaryje“ bus galima išvysti naujos Berlyno kino festivalio konkursinės programos „Susidūrimai“ (Encounters) už geriausią režisūrą apdovanotą intelektualų rumuno Cristi Puiu filmą „Dvaras“ (The Manor). Po neužmirštamo vakarienės laukimo filme „Sieranevada“ režisierius dar laisviau žongliruoja kalba. Jis grįžta prie XIX amžiaus rusų rašytojo ir filosofo Vladimiro Solovjovo kūrinių ir šįkart remiasi jo knyga „Trys pokalbiai“. Filme vaidina lietuvių aktorė Diana Sakalauskaitė.

Toje pačioje programoje parodytas žinomo menininko iš Kolumbijos Camilo Restrepo filmas „Takai“ (Los Conductos) pripažintas geriausiu šių metų festivalio „Berlinale“ debiutu. Jį bus galima išvysti 9 salėje.

Į festivalį grįžta ir Radu Jude, žiūrovams įsiminęs po filmų „Aferim“ ir pernai rodyto „Man nesvarbu, jei į istoriją įeisime kaip barbarai“. Naujajame taip pat Berlyne pristatyme filme „Didžiosiomis raidėmis“ (Uppercase Print) režisierius dar kitokiu žvilgsniu tyrinėja Rumunijos istorijos puslapius.

Dar viena naujiena iš Berlyno – muziką, vaizdą ir Tildos Swinton pasakojimą jungiantis kūrinys „Paskutiniai ir pirmieji žmonės“ (Last and First Man). Tai pirmasis ir paskutinis pernai anapilin iškeliavusio žymaus islandų kompozitoriaus Jóhanno Jóhannssono ilgametražis filmas.

Festivalį uždarys Xavier Dolanas

Festivalio uždarymo aplodismentus šiemet susirinks didžiulį ištikimiausių kino mėgėjų būrį Lietuvoje turintis Xavier Dolanas ir jo naujausias kūrinys „Matijas ir Maksimas“ (Matthias & Maxime). Be abejo, festivalio žiūrovai puikiai pamena ankstesnius kanadiečio filmus „Bet kokiu atveju Lorens“, „Mamytė“, „Tai tik pasaulio pabaiga“. Naujausiame filme pagrindinį herojų Maksimą vaidina pats X. Dolanas.

Kasmetis kino industrijos renginys

Kovo 30–balandžio 1 dienomis vyks 11-asis tarptautinis industrijos renginys „Meeting Point – Vilnius“. Šiais metais pateikta dukart daugiau projektų „Coming Soon“ sesijai, o iniciatyva „Talents Nest“ turės platesnę reprezentaciją. Nuo 2020-ųjų „Meeting Point – Vilnius“ globoja „Eurimages“ – prestižiškiausia tarptautinė koprodukcijai dedikuota institucija.

2020 metų festivalio repertuaras čia.