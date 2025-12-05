Kultūros asamblėja Vilniuje rengia tarptautinį demokratinio pasipriešinimo forumą

Forumas vyks gruodžio 5–6 dienomis.
Jame dalyvaus skirtingų valstybių žurnalistai, aktyvistai, kultūros lauke veikiantys žmonės. Jie pristatys savo šalių atvejus Lietuvos auditorijai, tarpusavyje pasidalins patirtimi ir išmoktomis pamokomis.
Kultūros asamblėjos teigimu, diskusijų metu bus siekiama suburti tarptautinį tinklą ekspertų, kurių tikslas – kartu ieškoti būdų didinti visuomenių atsparumą bandymams kurstyti radikalią poliarizaciją ir nusivylimą savo valstybėmis.
„Platesnis Rytų Europos kontekstas, atsikartojantys antidemokratinio veikimo metodai mums gali leisti suprasti, kiek smarkiai šiuo metu, palyginus su kitomis šalimis, esame „išvirę“, tad rengdami šį forumą, siekiame nors iš dalies užpildyti ne tik Lietuvoje, bet ir kaimynėse egzistuojančią didžiulę žinių spragą apie politinius procesus artimiausiose šalyse“, – teigia vienas iš Kultūros asamblėjos iniciatyvinės grupės narių Karolis Kaupinis.
Anot organizatorių, pirmąją renginio dieną savo atvejus pristatys atstovai iš Sakartvelo, Moldovos, Vengrijos ir Slovakijos – šalių, kuriose šios tendencijos jau yra smarkiai pažengusios ir kurių neigiami pavyzdžiai gali padėti užčiuopti ir kitose valstybėse dar ne taip pastebimai vykstančius procesus.
Antrąją forumo dieną kalbėtis prisijungs šalių, kuriose jau vyksta panašios apraiškos, tačiau temperatūra iki „virimo“ dar nepakilusi – Lietuvos, Lenkijos, Latvijos, Estijos, Ukrainos, Rumunijos, Čekijos, Serbijos, Slovėnijos, Kroatijos, Nyderlandų – atstovai.
Renginys atviras visiems, taip pat bus galima stebėti tiesioginę transliaciją.
