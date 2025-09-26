Menininkams atsiribojant nuo Prezidentūros, Nausėdos patarėjas sako – nemalonus procesas

„Tie procesai, kurie vyksta, jie niekam nėra malonūs ir negali būti malonūs niekam. Protestas toks jau yra savo esme, kuomet yra išsakomas nepasitenkinimas, reikalavimai ir jie yra pagrindžiami vienokiais ar kitokiais veiksmais“, – penktadienį LRT radijui sakė prezidento vyriausiasis patarėjas vidaus politikos klausimais.
„Akivaizdu, kad to sprendimo reikės ieškoti valstybėje, jį reikės rasti. Ir matome, kad tuos žingsnius daro ir naujoji ministrė pirmininkė – ji buvo susitikusi su kultūros bendruomene, bandė kalbėtis. Tiesa, kol kas, mes suprantame, kad ne iki galo sėkmingai“, – kalbėjo jis.
P. Baltokas pastebėjo, kad premjerė Inga Ruginienė pasiūlė kultūrininkams prisidėti formuojant I. Adomavičiaus komandą – viceministrus.
„Ministrė pirmininkė labai aiškiai pasakė, kad skirs išskirtinį dėmesį šiam laukui“, – pažymėjo patarėjas, pridurdamas, kad nuo premjerės priklausys I. Adomavičiaus galimybės tęsti darbus ministerijoje.
Nors I. Ruginienė kultūrininkams buvo pateikusi minėtą siūlymą, „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis yra patikinęs, kad kultūros viceministrai bus partijos žmonės – išskyrus vieną. Šią poziciją, teigė R. Žemaitaitis, užims kitos politinės jėgos atstovas.
P. Baltokas pažymėjo – koalicija neturėtų skleisti dviprasmiškų žinučių.
„Tikrai norėtųsi, kad bent jau pasiūlymai, kurie išeina, kaip spręsti šią problemą, būtų be dvigubų žinučių“, – pastebėjo G. Nausėdos patarėjas.
Prezidentas prašė premjerės kito kandidato į kultūros ministrus
Kalbėdamas apie tai, kaip kultūros ministro portfelis galiausiai atiteko „Nemuno aušrai“, P. Baltokas patikino, kad tokius mainus valdantieji sutarė patys, prezidentas esą to nesiūlė.
„Tikrai ne prezidentas tai pasiūlė“, – akcentavo jis.
P. Baltokas taip pat priminė, kad prezidentas tvirtino Ministrų kabinetą „nelengva širdimi“. Pasak patarėjo, po pokalbio su I. Adomavičiumi, G. Nausėda prašė premjerės pateikti kitą kandidatą, tačiau sulaukė neigiamo atsakymo.
„Prezidentas, pranešdamas apie savo sprendimą tvirtinti pilną Vyriausybę, pilnos sudėties Vyriausybę, jis pakankamai atvirai pasakė, kad daro tai nelengva širdimi. Ką reiškia nelengva širdis? Nelengva širdis reiškia tai, kad po pokalbio su kandidatu prezidentas skambino ministrei pirmininkei, prezidentas prašė pateikti antrąjį kandidatą, ministrė pirmininkė pasakė, jog šiuo metu kito kandidato nebus“, – pasakojo P. Baltokas.
Paaiškino, kodėl G. Nausėda negalėjo tvirtini nepilnos Vyriausybės
Tuo metu klausiamas, kodėl G. Nausėda netvirtino nepilnos sudėties Vyriausybės – be kultūros ministro – P. Baltokas pastebėjo, jog tai veikiausiai būtų sukūrę papildomų teisinių problemų.
„Iš esmės akivaizdu, kad būtų duodamas skundas į Konstitucinį Teismą, akivaizdu, jog tokios sudėties priesaika pakabintų Vyriausybę bent 9 mėnesiams ar kiek laiko, kiek nagrinėja Konstitucinis Teismas (tą skundą – ELTA) ant neapibrėžtumo, ar ji yra validi, ar nevalidi“, – aiškino jis.
ELTA primena, kad ketvirtadienį Simono Daukanto aikštėje buvo surengtas protestas dėl Kultūros ministerijos patikėjimo „Nemuno aušrai“ ir I. Adomavičiaus skyrimo šios ministerijos vadovu. Kone tūkstantis į protestą susirinkusių žmonių reikalavo, jog Kultūros ministerijai vadovautų kompetentingas, jų interesus tinkamai atstovaujantis profesionalas.
Be to, kultūros bendruomenė savaitės pradžioje inicijavo ir peticiją dėl Kultūros ministerijos perdavimo „Nemuno aušrai“ bei I. Adomavičiaus skyrimo ministru. Per kelias dienas ją pasirašė per 51 tūkst. žmonių.
Savo ruožtu protestuodami prieš sprendimą skirti kultūros ministru „Nemuno aušros“ atstovą, Europos šalių kino festivalis „Scanorama“ atsisakė prezidento G. Nausėdos globos. Apie stabdomą bendradarbiavimą su prezidento kanceliarija pranešė ir vizualinis teatras „Kosmos Theatre“.
