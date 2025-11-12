Ministrė: už didesnį Kultūros ministerijos biudžetą bus kovojama iki galo

„Kultūra yra dabar mano dalis ir mes, be abejo, kovosime už kuo geresnį biudžetą. (...) Tikrai pažadu, kad mes kovosim iki galo“, – trečiadienį žurnalistams teigė V. Aleknavičienė.
Seimui pateiktame valstybės biudžeto projekte kitąmet Kultūros ministerijai numatoma skirti 255,7 mln. eurų, 2027 metais – 246,7 mln., 2028 metais – 200,8 mln. eurų.
Šių metų biudžete Kultūros ministerijai buvo skirta 256,8 mln. eurų.
Prašant 15 proc. padidinti kultūros sričiai numatomą finansavimą, su premjere Inga Ruginiene trečiadienį susitikę kultūros sektoriaus atstovai teigė išgirdę netvirtą jos pažadą ieškoti papildomų lėšų.
Ministrė pažymėjo, jog artimiausiu metu pati susitiks su kultūros atstovais ir spręs kylančius klausimus dėl biudžeto.
„Aš susitiksiu su visais. (...) Dar girdime erdvėje, kad vis tiek sklando įvairių nuomonių, atsiliepimų, aš manau, kad dabar pagrindinis klausimas šiai dienai yra būtent biudžetas“, – sakė V. Aleknavičienė.
„Labai atsiprašau bendruomenės, kad negaliu taip greitai susitikti su visais, nes šiuo metu mano pagrindinė veikla yra visi susitikimai dėl biudžeto ir komandos formavimo“, – pridūrė ji.
Ministrė taip pat patikino, jog dėl politinės komandos „viskas bus gerai“ ir „aušriečių“ joje nebus.
„Galiu užtikrinti, kad viskas dėl komandos bus gerai. Aš ką tik pradėjau dirbti pati ir dar tikrai nespėjau su visais kandidatais ir pasikalbėti, ir pasižiūrėti, kurių prioritetai atitinka su mano prioritetais ir su kuriais mes dirbsime kartu, o su kuriais ne, bet tikrai tarp kandidatų „Nemuno aušros“ žmonių nebus. Aš jau pristačiau keletą kandidatų, su kuriais galvoju, kad galėčiau dirbti kartu“, – teigė ji.
Kaip rašė BNS, V. Aleknavičienė, formuojant premjerės I. Ruginienės kabinetą, jau buvo paskirta kultūros ministre, tačiau socdemams įvykdžius ministerijų mainus su „Nemuno aušra“, buvo atšaukta iš pareigų. Vėl jos kandidatūra buvo pateikta socialdemokratų partijai susigrąžinus šią ministeriją.
