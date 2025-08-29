 Mirė garsus rusų kompozitorius Rodionas Ščedrinas

Mirė garsus rusų kompozitorius Rodionas Ščedrinas

2025-08-29 11:07
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Eidamas 93-iuosius metus, mirė visame pasaulyje garsus rusų kompozitorius Rodionas Ščedrinas, pranešė Maskvos Didysis teatras. Tai buvo pasaulinio lygio klasikas ir „vienas didžiausių dabarties genijų“, teigiama tinkle „Telegram“ paskelbtame pranešime.

Mirė garsus rusų kompozitorius Rodionas Ščedrinas
Mirė garsus rusų kompozitorius Rodionas Ščedrinas / Scanpix nuotr.

1932 m. gruodžio 16 d. Maskvoje gimęs menininkas sukūrė daugybę kūrinių, įskaitant operą „Lolita“. R Ščedrino  „Karmen–siuita“ – muzikinis meilės įrodymas žmonai, 2015 m. mirusiai primabalerinai Majai Pliseckajai – atnešė jam tarptautinį pripažinimą.

„Rodionas Ščedrinas yra unikalus reiškinys ir epocha muzikos kultūros pasaulyje. Jo operos, baletai ir simfoniniai kūriniai daug dešimtmečių su dideliu pasisekimu atliekami visose didžiosiose pasaulio scenose“, – rašė Didysis teatras.

R. Ščedrinas buvo vienas žinomiausių rusų kompozitorių. Ilgą laiką jis keliavo tarp trijų savo gyvenamųjų vietų – Maskvos, Miuncheno ir Lietuvos.

„Neįkainojamas kūrybinis R. Ščedrino palikimas visad randa atgarsį publikos širdyse“, – sakoma pranešime. Jo mirtis yra „didelė tragedija ir nepakeičiama netektis visam meno pasauliui“.

R. Ščedrino muzikos leidykla „Schott Music“ pranešė, kad kompozitorius mirė penktadienį Miunchene.

Šiame straipsnyje:
mirė rodionas ščedrinas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų