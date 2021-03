Nuo balandžio dalinai atsidaro Niujorko teatrai

„Niujorko teatrai buvo uždaryti nuo pernai kovo, kai prasidėjo koronaviruso pandemija, tačiau nuo balandžio jie galės priimti žiūrovus. Vis dėlto, bus galima užpildyti tik trečdalį vietų teatre ir priimti ne daugiau nei 100 žmonių. Visi lankytojai turės dėvėti kaukes ir laikytis socialinės distancijos“, – teigė A. Cuomo.

Teatrai taip pat galės priimti iki 200 žiūrovų lauke.

Jei teatrai galės prieš pasirodymus testuoti žiūrovus, jiems bus leidžiama priimti iki 150 žmonių viduje ir iki 500 – lauke.

Nors kai kurios valstijos, įskaitant Teksasą, pradeda sparčiai švelninti dėl koronaviruso įvestus apribojimus, A. Cuomo paragino niujorkiečius išlikti budriems, ypač dėl nežinomybės, susijusios su naujomis viruso atmainomis.

„Mano nuomone, kai kurios valstijos eina per greitai ir per toli. Sušvelninus šiuo apribojimus per greitai, vėl pamatytume kylantį žvėrį“, – sakė A. Cuomo.