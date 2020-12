Paskelbti tradicinių Kultūros ministerijos premijų laureatai

Premija už bibliotekininkystės, bibliografijos, knygotyros mokslinius tyrinėjimus bei praktinę veiklą bibliotekose įvertinta Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimų departamento Judaikos skyriaus vadovė dr. Larisa Lempertienė.

Muziejininkystės premija paskirta Lietuvos nacionalinio muziejaus Numizmatikos skyriaus vyresniajam muziejininkui Eduardui Remecui, o Muziejų vertybių restauravimo premija – Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų Mokslinių tyrimų centro Restauracinės priežiūros grupės eksperto kvalifikacinės kategorijos restauratorei Jurgitai Kalėjienei.

Balio Buračo fotografijos meno premija apdovanota fotomenininkė Dovilė Dagienė už konceptualų ir empatišką žvilgsnį į senąsias medines Lietuvos sinagogas, atminties ir gamtos įprasminimo subtilumą bei įspūdingą idėjų pateikimą.

Martyno Mažvydo premija už nuopelnus Lietuvos valstybės kalbai, raštijos istorijai ir knygos menui paskirta Lietuvos istorijos instituto vyresniajai mokslo darbuotojai dr. Redai Griškaitei už mokslinius XIX a. tyrimus Lietuvos kitakalbės moterų literatūros istorijos, Lietuvos dvarų istorijos temomis bei jų tarpdalykiškumą, tarptautiškumą, inovatyvumą, sklaidą visuomenėje ir aktyvią veiklą Lietuvos literatūros ir rašto kultūros tyrimų srityje.

Bronio Savukyno premija įvertinta Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Šiuolaikinės literatūros skyriaus vyriausioji mokslo darbuotoja doc. dr. Dalia Satkauskytė už kritišką humanitarikos problemų refleksiją ir aktualizuojančią grožinės literatūros analitiką.

2020 metų premijos už publicistinius kūrinius paskirtos teatro ir kino kritikui, publicistui Vaidui Jauniškiui, prozininkei, publicistei, poetei, vertėjai Birutei Jonuškaitei ir žurnalistui, eseistui, vertėjui Nikodemui Ščyglovskiui.

Trys premijos skirtos už tradicinės kultūros puoselėjimą ir skleidimą: tautodailininkei Elenai Kniūkštaitei, Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vyriausiajai specialistei Aldonai Kuprelytei ir Klaipėdos etnokultūros centro Liaudies dailės studijos koordinatorei, dailininkei etnologei dr. Elenai Matulionienei.

Premija už aktyvią, kūrybingą veiklą kultūros centruose įvertinta Druskininkų kultūros centro kultūrinės veiklos administratorė Danguolė Žėkienė.

Už geriausias kultūrinės edukacijos veiklas premija paskirta Vytauto Didžiojo karo muziejaus Edukacijos skyriaus muziejininkams Erikai Kisieliūtei, Mindaugui Tamošiūnui, Justui Motijauskui ir Simonui Semenavičiui, edukatoriams Virginijai Kuklytei-Gedvilienei ir Šarūnui Gedvilui bei kultūros vadybininkei Aistei Ulubey.

Metų debiuto premija apdovanotas jaunosios kartos poetas Simonas Bernotas už poezijos knygą „Reivas“, Jaunojo muzikos atlikėjo premija – pianistas Rokas Valuntonis.

Jaunojo kūrėjo premijomis įvertinti penki menininkai: aktorius Matas Dirginčius, aktorė Jovita Jankelaitytė, aktorius, tarpdisciplininio meno kūrėjas Denisas Kolomyckis, šviesų dailininkas, fotografas Julius Kuršis ir vizualaus meno kūrėjas Augustas Serapinas.

M. Kvietkauskas sveikinimo kalboje akcentavo, kad šios Kultūros ministerijos premijos yra pamatinės, nes skiriamos už veiklą, sudarančią mūsų kultūros pagrindą. Pasak laikinojo kultūros ministro, tai labai graži ministerijos tradicija, o šiemet premijos, nors yra išskirtinės ir neįprastos, turi papildomą prasmę: „Šiemet premijos teikiamos ir už susitelkimą, tvirtybę, kūrybingumą, kurie leido mums kovoti su labai didele krize kultūros sektoriui, su pandemijos iššūkiais. Be jūsų tvirtybės, be jūsų kūrybingumo, be jūsų vidinės laikysenos nebūtų buvę įmanoma tų iššūkių įveikti. Būtent už šį susitelkimą, tvirtybę ir atsidavimą savo darbui tokiu sunku metu nuoširdžiai jums visiems dėkoju. Norėčiau jums palinkėti darnios idilės, kurioje raškytumėte savo kūrybos ir veiklos vaisius“, - sakė M. Kvietkauskas.