 Po kultūrininkų streiko – užuomina apie naujus ministerijų mainus

2025-10-06 10:06
Augustė Lyberytė (ELTA)

Prezidento Gitano Nausėdos patarėjas vidaus politikos klausimais Paulius Baltokas sako – siekiant spręsti kultūros lauke susiklosčiusią situaciją ir kilusias įtampas, neatmestina, kad valdančioji koalicija dar kartą mainysis ministerijomis. 

Po kultūrininkų streiko – užuomina apie naujus ministerijų mainus / E. Rauluševičius / ELTOS nuotr.

„Sprendimų, turbūt, gali būti keletas. Kokį pasirinks koalicija – man sunku pakomentuoti. Bet jeigu taip žvelgiant iš šono, tai neatmestina ir tai, kas šiek tiek girdisi – tai dar vieni mainai. Nežinau, ar tai yra gerai, ar blogai“, – pirmadienį LRT radijui sakė P. Baltokas.

„Gali būti galbūt ir nepartinis kandidatas, kaip yra tikrai buvę kultūros lauke. Tai tų sprendimų ir opcijų, matyt, kalbantis atsiras ir daugiau“, – nurodė jis.

Kaip skelbta, valdančiosios koalicijos sutartyje buvo numatyta, kad Kultūros ministerija atitenka socialdemokratams. Tačiau „Nemuno aušrai“ nerandant tinkamų kandidatų į energetikos ministrus, minėtos ministerijos buvo išmainytos. Toks sprendimas papiktino kultūros bendruomenę – reikalaujama, kad „Nemuno aušra“ būtų atribota nuo Kultūros ministerijos. Vis tik, pasak koalicijos lyderių, kol kas apie dar vienus ministerijų mainus nėra kalbama.

Praėjusią savaitę „aušriečių“ kultūros ministrui Ignotui Adomavičiui nusprendus atsistatydinti, pasak P. Baltoko, buvo žengtas žingsnis padėties stabilizavimo link.

„Praėjusią savaitę nutiko turbūt pirmasis žingsnis link padėties stabilizavimo galimybių – t. y., kultūros ministras atsistatydino ir manau, kad dabar turėsime ir daugiau laiko, ir daugiau galimybių tą klausimą vienokiu ar kitokiu būdu išspręsti. Tai tikrai reikia vertinti kaip pirmąjį rimtą Vyriausybės žingsnį link dialogo, ieškant problemos sprendimo“, – kalbėjo šalies vadovo vyriausiasis patarėjas.

ELTA primena, kad sekmadienį įvairiuose Lietuvos miestuose bei miesteliuose vyko įspėjamoji streiko akcija „Tai gali būti paskutinis kartas“ – menininkų, muzikantų, muziejininkų, aktorių, atlikėjų, dailininkų bendruomenės atstovai reikalauja, kad Kultūros ministerija būtų atribota nuo Remigijaus Žemaitaičio vedamos „Nemuno aušros“.

Įspėjamasis streikas vyko nepaisant to, kad penktadienį iš pareigų atsistatydino „aušriečių“ deleguotas kultūros ministras Ignotas Adomavičius. Vis tik, Kultūros asamblėjos atstovai pabrėžė, kad tai nesprendžia pagrindinio jų keliamo reikalavimo – atriboti Kultūros bendruomenę nuo „Nemuno aušros“.

Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 76 tūkst. žmonių.

Dėl sprendimo Kultūros ministeriją perduoti „Nemuno aušrai“, nuo Prezidentūros, Kultūros ministerijos bei Vyriausybės atsiribojo bei nutraukė bendradarbiavimą ne viena kultūros įstaiga ir iniciatyva.

Šiame straipsnyje:
kultūros bendruomenė
Prezidentūra
protestas
Gitanas Nausėda

Tai
Kultūros darbuotojai, kūrėjai ar kultūrininkai- suvaryti studentai dėl geresnio balo ir fondososiniai - projektiniai vagys?
0
0
Keiskitės
Tegu keičias Nausėda su Žemaitaičiu. Nausėda galės tą Čiurlionį per žiemą su kultūrininkais lauke po lietum, po sniegu klausytis. Gi nieko daugiau nemoka ir klausinėti visų ar Krymas dar ne Lietuvos ar žydų? O Žemaitaitis tikrai įneštų naujų vėjų vietoj pasyvaus, 10 metų berniuko.
0
0
Tauta
Kada komunistai ir dar neatskleisti sionistiniai kagėbistai baigs Lietuvoje kelti krizę?
2
0
