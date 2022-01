Popiežius nebegaus nemokamų tulpių iš Nyderlandų

Vatikanas nebegaus nemokamų tulpių iš Nyderlandų, kuriomis per Velykas buvo puošiama šv. Petro aikštė Romoje.

Po 35 metų olandų gėlių augintojai atsisako atitinkamos tradicijos.

„Rėmėjai nutraukia projektą, nes jis nebeatitinka jų rinkodaros koncepcijos“, - agentūrai ANP sakė projekto vadovas Paulas Deckersas.

Sunkvežimiai su dešimtimis tūkstančių tulpių, narcizų, rožių ir hiacintų kasmet prieš Velykas keliaudavo į Romą. Tada per dieną čia 30 darbuotojų gėlėmis išpuošdavo aikštę. Ir kasmet popiežius per tradicinį palaiminimą „Urbi et Orbi“ visad padėkodavo ir už gėles. „Bedankt voor de bloemen“, - olandų kalba sakydavo popiežiai.

Per praėjusius dvejus metus šv. Petro aikštė nebuvo puošiama dėl pandemijos. Tačiau dabar rėmėjai nusprendė visai atsisakyti projekto „Gėlės popiežiui“.

P. Deckersas yra asmeniškai gavęs trijų popiežių padėkas – Jono Pauliaus II, Benedikto ir Pranciškaus. Dabartinis pontifikas 2015 metais įteikė jam popiežiaus ordiną.