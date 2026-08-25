Prancūzijos literatūros premiją laimėjo šokiruojanti knyga apie Putino privatų gyvenimą

Tabu laužanti knyga pavadinimu „Caras pats sau: kaip Vladimiras Putinas mus visus apgavo“ ("The Tsar in Propria Persona: How Vladimir Putin Deceived Us All") remiasi žurnalistų Romano Badanino ir Michailo Rubino daugiau nei du dešimtmečius trukusiu tiriamuoju darbu.
Knyga laimėjo naujai įsteigtą literatūros premiją „Prix Strasbourg“, ją skiria didžiausia Prancūzijos regioninių laikraščių grupė EBRA ir jos patronuojanti bendrovė „Credit Mutuel Alliance Federale“.
Knyga Prancūzijoje turėtų būti išleista kitą mėnesį. Ji skaitosi kaip šnipų romanas, teigė žiuri, apibūdinusi knygą kaip intriguojantį ir šokiruojantį kūrinį apie asmenį, kuris pats yra intriguojantis ir šokiruojantis.
„Tai rezultatas kelių šimtų interviu su liudytojais, kai kurie jų vėliau dingo tragiškomis aplinkybėmis“, – pridūrė vertintojai.
Žinomas Rusijos žurnalistas R. Badaninas yra 2018 m. įkurto tiriamosios žiniasklaidos leidinio „Proekt“ steigėjas ir vyriausiasis redaktorius. Tiek R. Badaninas, tiek M. Rubinas, jo pavaduotojas „Proekt“, gyvena Jungtinėse Valstijose, patyrę spaudimą Rusijoje.
Tarptautinis tiriamosios žurnalistikos konsorciumas (ICIJ) praėjusiais metais, kai pasirodė knygos leidimas rusų kalba, teigė, kad R. Badaninas ir M. Rubinas atsekė buvusio KGB agento iškilimą į valdžią ir asmeniškai smarkiai rizikuodami sulaužė Kremliaus primestą tabu dėl V. Putino asmeninio gyvenimo.
Knygoje priešpriešinamas oficialus Rusijos prezidento, kuris dabar yra valdžioje jau 26-uosius metus, kaip pagrindinio tradicinių vertybių gynėjo nuo Vakarų dekadanso, įvaizdis ir jo asmeninio gyvenimo tikrovė, kurioje viešpatauja nesantuokiniai ryšiai, nepotizmas bei ryšiai su organizuotu nusikalstamumu.
2026 m. įsteigtas apdovanojimas „Prix Strasbourg“ siekia būti literatūros premija, kuri būtų atvira pasauliui, o ne orientuota į Paryžių, sakė „EBRA Editions“ generalinė direktorė Mathilde Reumaux.
Apdovanojimas siekia išsiskirti dideliu fondu: 20 tūkst. eurų skiriama pagrindiniam nugalėtojui, 55 tūkst. eurų paskirstomi visoms kategorijoms. Kiti laureatai yra Haičio rašytojas Thelysonas Orelienas ir prancūzų žurnalistė Marion Dubreuil. Laimėtojai apdovanojimus atsiims Strasbūre rugsėjį.
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