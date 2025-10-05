Prie Seimo susirinkusi jaunimo minia: prezidentas ir premjerė pavedė kultūros bendruomenę

„Kalbėsime taip ilgai ir taip garsiai, kol jie nebeturės galimybės mūsų negirdėti“, – nuo scenos kalbėjo renginio dalyviai.
„Lietuvos kultūra negali būti atiduota į „Nemuno aušros“ rankas“, – teigė jie.
Susirinkusioje studentų ir jaunuomenės minioje priekaištai skambėjo ne tik Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamai partijai, bet ir prezidentui Gitanui Nausėdai bei premjerei Ingai Ruginienei. Dalyvių teigimu, aukščiausi šalies asmenys liko apatiški kertiniams valstybės klausimams.
„Prezidentas ir premjerė pavedė kultūros bendruomenę. Sunku protu suvokti sprendimą uždegti žalią šviesą „Nemuno aušrai“. Tai antikultūrinė partija“, – Eltai sakė į renginį atėjusi Justina.
„Gėda Nausėda“, – priėjusi prie žurnalisto kalbinamos Justinos teigė Lina.
Vėliau renginyje su panašiais žodžiais – „Gėda Nausėda“ – suskambo ir dainos.
„Čiurlionis vartosi grabe“, „Nemuno dešra = kultūros faršas“, „Gitanai, sumirksėk tris kartus, jei tave šantažuoja“, – tokius plakatus rankose laikydami protestavo eisenos dalyviai.
Prie parlamento lietingą sekmadienį rinkosi ne tik studentai ar kultūros bendruomenės atstovai – solidarumą rodė ir kitose srityse dirbantys piliečiai. Tačiau ir jų teigimu, „Nemuno aušrai“ patikėti Kultūros ministerijos nevalia.
„Yra akivaizdus lyderių trūkumas rinkimus laimėjusioje partijose. Dėl to mes turime matyti chaosą valstybėje“, – sakė Justas.
„Aš pats esu kultūros vartotojas, nesu kūrėjas. Manau, kad kultūra yra visų reikalas“, – teigė jis, pridurdamas, kad idealiu atveju „Nemuno aušros“ neturėtų būti valdančiojoje koalicijoje.
„Į protestą atėjau su mintimi, kad kultūra reikia rūpintis nuo pat pagrindų. Ja rūpintis turi kultūrą suprantantys žmonės. Vienas iš koalicijos dalyvių – „Nemuno aušra“ – jie nelabai supranta, ką reiškia kultūringai dalyvauti šioje veikloje, kultūringai bendrauti su visuomene ir dalyvauti kultūroje“, – sakė į protestą atėjęs Lukas.
Galiausiai paramą protestuojantiems kultūrininkams reiškianti susirinkusi minia patraukė sostinės Gedimino prospektu link Vilniaus universiteto didžiojo kiemo.
Katedros aikštėje skaitė Kultūros asamblėjos manifestą
Link Vilniaus universiteto žygiuojanti eisena stabtelėjo Katedros aikštėje, kur kartu skaitė Kultūros asamblėjos įspėjamojo streiko manifestą.
„Tai ne pirmas kartas, kai stojame kartu dėl bendro tikslo. Bet tai gali būti paskutinis kartas, kai kultūra yra bendra mūsų visų kalba, kultūra mus įkvepia, augina ir suteikia drąsos, kultūra mus jungia kaip jėga, branda ir atsakomybė“, – skelbiama manifeste.
„Tai gali būti paskutinis kartas, kai (...) mes laisvai minime Mikalojaus Konstantino Čiurlionio vardą ir girdime „Jūrą“, mes griežtai tariame „ne“ „Nemuno aušrai“ Kultūros ministerijoje. Tai gali būti paskutinis kartas, kai streikuojame dėl Lietuvos. Tai gali būti paskutinis kartas, kai kuriame ir buriamės laisvi“, – pabrėžia aktyvistai.
Netrukus Katedros aikštėje suskambo kompozitoriaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio simfoninė poema „Jūra“ – sekmadienį vykstantį įspėjamąjį streiką vienijantis simbolis.
ELTA primena, kad po skandalą sukėlusio pasisakymo apie Krymą jau anksčiau viešo pasipiktinimo sulaukęs „aušriečių“ kultūros ministras I. Adomavičius penktadienį pranešė, kad traukiasi iš pareigų. Tą pačią dieną prezidentas pasirašė ministro atsistatydinimo prašymą.
Šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – kelti klausimai dėl politiko kompetentingumo, sugebėjimų, nevienareikšmiškų pasisakymų. Netrukus dėmesio centre atsidūrė politiko pasisakymai apie Krymą, Ukrainą, klausimų kėlė kuriam laikui iš ministerijos patalpų dingusios Ukrainos vėliavos.
