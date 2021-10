Rašytoja S. Rooney dėl Izraelio „apartheido“ vetavo jos knygos vertimą į hebrajų kalbą

Pasak S. Rooney, ji „nemano, kad būtų teisinga“ priimti kontraktą su Izraelio kompanija, „viešai neatsiribojančia nuo apartheido ir neremiančia Jungtinių Tautų nustatytų palestiniečių teisių“.

30-metė rašytoja, trijų romanų autorė, pareiškime nurodė, kad jai „būtų garbė“, jei jos naujausia knyga „Kur tu, gražusis pasauli?" (Beautiful World, Where Are You) būtų išversta į hebrajų kalbą.

„Tačiau kol kas nusprendžiau neparduoti vertimo teisių vienai Izraelyje įsikūrusiai leidyklai“, – pridūrė ji.

Kai kurie šį sprendimą kritikavo.

Gitit Levy-Paz iš nepelno organizacijos „Jewish People Policy Institute“ (JPPI) sakė, kad „Rooney pasirinko kelią, nesuderinamą su menine literatūros esme“.

„Rooney sprendimas išskirti skaitytojų grupę dėl jų nacionalinės tapatybės paneigia pačią literatūros esmę, jos galią suteikti pasauliui darnos ir tvarkos pojūtį“, – rašė G. Levy-Paz žydų naujienų svetainėje „Forward“.

„Sally Rooney romanai prieinami kinų ir rusų kalbomis. Ar jai nerūpi uigūrai? Arba Putinui nepaklūstantys žurnalistai? – socialiniame tinkle „Twitter“ klausė JAV kritikė Ruth Franklin (Rut Franklin). – Vertinti Izraelį pagal kitokius standartus nei likusią pasaulio dalį yra antisemitizmas.“

Remdamasi ataskaitomis apie žmogaus teises, S. Rooney sakė: „Izraelio rasinio dominavimo ir segregacijos palestiniečių atžvilgiu sistema atitinka apartheido apibrėžimą pagal tarptautinę teisę.“

Rašytoja nurodė remianti judėjimą „Boycott, Divestments and Sanctions“ (BDS), nukreiptą prieš „prisidedančias“ firmas ir institucijas, „reaguodama į apartheido sistemą ir kitus sunkius žmogaus teisių pažeidimus“.

BDS sukurtas „pagal ekonominio ir kultūrinio boikoto, padėjusio užbaigti apartheidą Pietų Afrikoje, pavyzdį“, sakė S. Rooney.

„Žinoma, daug kitų valstybių... [taip pat] yra kaltos dėl sunkių žmogaus teisių pažeidimų, – sakė ji. – Tai taip pat galiojo Pietų Afrikai per kampaniją prieš apartheidą ten.“

S. Rooney, gimusi vakariniame Airijos mieste Kaslbare, laikoma kultine rašytoja, o jos darbai apie beprotiškai įsimylėjusius jaunuolius reguliariai dominuoja literatūriniuose pokalbiuose.

Jos dvi ankstesnės knygos, „Pokalbiai su draugais“ (Conversations with Friends) ir „Normalūs žmonės“ (Normal People), buvo išverstos į hebrajų kalbą.

„Normalūs žmonės“ 2018 metais pretendavo į „Booker“ premiją. Šios knygos jau parduota per milijoną egzempliorių, pagal ją sukurta apdovanojimų pelniusi televizijos drama.

Rugsėjį išleista „Kur tu, gražusis pasauli?“ greit tapo bestseleriu Jungtinėje Karalystėje ir Airijoje.