Seule – paroda Fluxus judėjimui pagerbti

Paroda taip pat skirta paminėti net kelioms esamoms ir būsimoms svarbioms sukaktims – šiais metais minimiems Fluxus judėjimo 60-mečiui, Jurgio Mačiūno 90-mečiui, vokiečių Fluxus menininko Joseph Beuys 100-mečiui bei kitais metais minimiems Nam June Paik 90-mečiui ir Jono Meko 100-mečiui. Parodą pristato Seulo Nam June Paik meno centras kartu su Jono Meko vizualiųjų menų centru, Lietuvos kultūros institutu, Vilniaus miesto savivaldybe bei Lietuvos ambasada Kinijoje ir Pietų Korėjai.

Galima sakyti, jog Fluxus – viso konceptualaus šiuolaikinio meno pripažinimo ir įsitvirtinimo pradžia.

Pavadinimas „Humor Has It“ puikiai nusako Fluxus esmę – humoras, juokas, žaidimas, ironija, pašaipa, parodija ir pan. To siekė Fluxus įkūrėjas ir svarbiausias idėjų generatorius J. Mačiūnas. Šiai strategijai pritarė ir ją tobulino kiti garsiausi judėjimo menininkai – Yoko Ono, Nam June Paik, Joseph Beuys, George Brecht, Ben Vautier, AY-O ir daugelis kitų.

„Fluxus įtaka šiuolaikinei kultūrai milžiniška. Suklestėjo eksperimentinis menas, ypač muzika, dailė, kinas. Sukurta do it yourself (pasidaryk pats, DIY) estetika, padariusi įtaką punk judėjimui ir daugybei jo vedinių. Galima sakyti, jog Fluxus – viso konceptualaus šiuolaikinio meno pripažinimo ir įsitvirtinimo pradžia“, – sako Jono Meko vizualiųjų menų centro vadovas Gintaras Sodeika.

Paroda vyks iki 2022 m. vasario 2 d. Joje pristatoma daugiau nei du šimtai garsiausių Fluxus menininkų darbų iš įvairių kolekcijų. Tarp jų – 78 iš J. Meko vizualiųjų menų centro Fluxus kolekcijos – vaizdo kūriniai, performansų fotografijos, spaudos grafikos darbai, objektų serijos, visa tai, kas atskleidžia provokatyvų, žaismingą, eksperimentais paremtą Fluxus judėjimą.

Šiemet tai pirmasis, bet ne paskutinis projektas, skirtas Fluxus ir J. Mačiūno jubiliejams paminėti Kinijoje ir Pietų Korėjoje. Rugsėjį Šanchajaus „The Power Station of Art“ meno centre rengiamasi eksponuoti Šiuolaikinio meno centro Fluxus kabinetą. Taip pat Kinijos ir Pietų Korėjos kino festivaliuose bei meno centruose planuojamas rodyti amerikiečių režisieriaus bei Fluxus judėjimo nario Jeff Perkins dokumentinis filmas „George. The Story of George Maciunas and Fluxus“.