Siesikų piliai svarstoma paskolinti istorinių baldų iš Valdovų rūmų

Galimybė į pilį paskolinti XVI–XVII amžiaus baldų aptarta šią savaitę Siesikuose apsilankius Valdovų rūmų direktoriui Vydui Dolinskui, Malborko pilies muziejaus Lenkijoje direktoriui Januszui Trupindai (Janušui Trupindai) ir kitiems muziejininkams.
Tarp galimų eksponatų – renesanso ir ankstyvojo baroko laikotarpiui būdingos puošnios skrynios – kasoniai.
Pasak savivaldybės, muziejininkai apžiūrėjo pilies erdves, restauruojamus fragmentus ir išlikusią XVII amžiaus sienų tapybą, taip pat diskutavo, kaip pilies interjerus būtų galima labiau priartinti prie jų istorinio charakterio.
Savivaldybės teigimu, Valdovų rūmų rinkinių baldai padėtų sustiprinti pilies istorinę atmosferą ir papildytų pasakojimą apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikotarpio kultūrą bei gyvenimo būdą.
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