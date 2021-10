Skaitytojai pasitinka naująją J. K. Rowling knygą: berniukas ir jo žaislas netrukus pakeis pasaulį

Naująją J. K. Rowling istoriją „Kalėdų paršelis“ vienu metu Jungtinėje Karalystėje, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, Airijoje ir Indijoje išleidžia „Hachette Children Group“, Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Kanadoje – „Scholastic“.

Leidėjai visame pasaulyje knygą išvertė į daugiau nei dvidešimt kalbų. „Kalėdų paršelį“ Lietuvoje išleido leidykla „Alma littera“, o lietuviškai naujosios J. K. Rowling knygos herojus prakalbino vienas geriausių šalies vertėjų Eugenijus Ališanka. Išankstinė knygos prekyba Lietuvoje prasideda pasaulinę premjeros dieną – spalio 12-ąją.

„Kalėdų paršelis“ – tai širdžiai mielas, puslapius greičiau versti kviečiantis nuotykis, pasakojantis apie berniuko meilę pamestam brangiausiam žaislui ir apie tai, kiek jam teks patirti, kad jį surastų. Šią istoriją rašytoja skiria vaikams nuo aštuonerių metų ir visai šeimai.

Knygos herojus Džekas be galo myli savo žaisliuką, kurį yra pavadinęs Amo Paršeliu. Su AP jis nesiskiria nei dieną, nei naktį. Tačiau per Kūčias įvyksta kai kas baisaus – AP dingsta. Bet ši naktis – juk stebuklų metas, kai pildosi net ir visai beviltiški reikalai, kai gyvūnai pradeda kalbėti, o daiktai atgyja. Netgi žaislai. Taigi Džekas ir Kalėdų Paršelis – berniuką nuolat erzinantis AP pakaitalas – leidžiasi į kvapą gniaužiančią kelionę per stebuklingą Pamestųjų šalį. Padedami kalbančios Pietų Dėžutės, drąsaus Kompaso ir sparnuotos Vilties, jie bando išgelbėti geriausią Džeko kada nors turėtą draugą iš siaubingo žaislus triauškiančio Pamestinio nagų.

„Su pasaulinio garso rašytoja J. K. Rowling keliaujame kartu nuo pirmųjų jos knygų. Knygos apie Harį Poterį Lietuvos vaikams daugiau nei dvidešimt metų yra vienos iš mėgstamiausių. Didelio pasisekimo sulaukė ir praėjusiais metais pasirodžiusi, 7–12 metų vaikams skirta pasakų knyga „Ikabogas“, kurią iliustravo patys vaikai. Labai tikimės, kad tokia pat sėkmė lydės ir naująją rašytojos istoriją apie Kalėdų paršelį. Aš ir pati nekantraudama laukiu, kol galėsiu ją perskaityti“, – sako leidyklos „Alma littera“ vadovė Dovilė Zaidė.

„Kalėdų paršelis“ yra pirmasis J. K. Rowling romanas vaikams, kurį ji parašė po pasaulį užkariavusios „Hario Poterio“ serijos. Per pandemiją rašytoja nemokamai skelbė seniai parašytas savo pasakas vaikams, kurios vėliau sugulė į puikią knygą „Ikabogas“. Už šią knygą gauti pinigai buvo paaukoti rašytojos labdaros fondui „Volant to help“. Šis juos skyrė nuo COVID-19 pandemijos nukentėjusioms, pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms. „Norėjau, kad „Ikabogo“ istorija būtų prieinama visiems, – sakė rašytoja J. K. Rowling. – Štai kodėl per pandemiją nusprendžiau paskelbti ją internete. Paprašiau, kad vaikai ją iliustruotų, tikėdamasi, jog toks užsiėmimas jiems padės nukreipti mintis nuo karantino.“

Bendrystę su vaikais rašytoja labai vertina. Šią žiemą ji tikisi vėl bendrauti su jaunaisiais skaitytojais, pristatydama jiems „Kalėdų paršelį“.

Rašytoja J. K. Rowling yra parašiusi septynių knygų seriją apie Harį Poterį. Pasaulyje knygų parduota daugiau nei 500 milijonų egzempliorių, jos išverstos į daugiau nei 80 kalbų, pagal knygas sukurti aštuoni populiarūs filmai. Hario Poterio istoriją autorė pratęsė trijuose trumpuose serijos tomuose, tarp kurių buvo ir naujam filmui įkvėpusi knyga „Fantastiniai žvėrys ir kur juos rasti“. Suaugusio Hario istorija persikėlė į sceną spektaklyje „Haris Poteris ir prakeiktas vaikas“. Scenarijų jam J. K. Rowling rašė kartu su dramaturgu Jacku Thorne’u ir režisieriumi Johnu Tiffany’iu.

Naujausioje J. K. Rowling knygoje „Kalėdų paršelis“ sugulė ne tik nuostabi istorija, bet ir meniškos, nespalvotos pasaulinio garso iliustruotojo, personažų kūrėjo ir animacijos režisieriaus Jimo Fieldo iliustracijos. Pirmoji menininko paveikslėlių knyga „Cats Ahoy!“ laimėjo „Booktrust Roald Dahl“ premiją ir buvo nominuota Kate Greenaway apdovanojimui. Nuo tada kūrėjas iliustravo daugybę bestselerių ir knygų vaikams, pelniusių apdovanojimus.