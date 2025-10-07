Tapino paviešinta istorija sukėlė skandalą, Adomavičius atšovė: tai melas

Tokių veiksmų trys politinės jėgos imsis po to, kai antradienį visuomenininkas Andrius Tapinas, remdamasis šaltiniu ministerijoje, pranešė, jog su buvusiu ministru Ignotu Adomavičiumi po institucijos kabinetus vaikščioję neprisistatę asmenys iš institucijos darbuotojų kompiuterių rinko informaciją
„Šią situaciją reikia mažų mažiausiai patikrinti, o jeigu tai yra tiesa ir taip yra įvykę, tai čia jau yra didžiulis pažeidimas, kuris, manau, jau eina į baudžiamąją atsakomybę“, – žurnalistams teigė konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.
„Mes jau dabar rengiam raštą, šią akimirką, manau, valandos bėgyje turėsim ir kreipsimės visos trys opozicinės partijos. Tą mes sutarėm“, – sakė politikas.
Minėtus kaltinimus naujienų portalui „Delfi“ I. Adomavičius atmetė. Anot jo, nieko panašaus nebuvo.
„Nemuno aušros“ atstovas Robertas Puchovičius taip pat nesutiko su teiginiais dėl galimo neteisėto informacijos paėmimo.
„Netikiu, kad jis galėjo vaikščioti ir kokią nors informaciją imti“, – BNS sakė Seimo narys.
„Jis (I. Adomavičius – BNS) būdamas ministru galėjo tos informacijos paprašyti, jam nereikėjo pačiam eiti, kišti USB raktus ir gauti informaciją. Būdamas ministru jis bet kokiu atveju gauna informaciją. Čia nesueina galai arba kas nors vėl fantazuoja“, – tvirtino R. Puchovičius.
BNS rašė, kad kultūros ministru paskirtas „aušrietis“ I. Adomavičius pareigas ėjo savaitę, po kultūros bendruomenės ir koalicijos partnerių kritikos jis spalio 3 dieną atsistatydino iš pareigų.
Valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir prezidento sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį I. Adomavičių paskirti kultūros ministru išprovokavo kultūros bendruomenės protestus, sekmadienį surengtas įspėjamasis streikas, kuriame dalyvavo šimtai kultūros įstaigų ir tūkstančiai žmonių visoje Lietuvoje.
Kultūrininkai reikalauja, kad „Nemuno aušros“ neliktų Kultūros ministerijoje, nes, jų teigimu, „aušriečių“ vadovavimas kelia grėsmę kovai su dezinformacija, žodžio laisvei ir kitoms demokratinio pasaulio vertybėms.
Šiuo metu laikinai kultūros ministro pareigas eina švietimo, mokslo ir sporto ministrė, socialdemokratė Raminta Popovienė.
Adomavičius melu vadina Tapino paskelbtą informaciją
„Aušrietis“ Ignotas Adomavičius melu vadina visuomenininko Andriaus Tapino paskelbtą informaciją, esą savaitę kultūros ministru dirbęs politikas, lydimas nežinomų asmenų, galimai rinko informaciją iš įstaigos darbuotojų kompiuterių.
„Aš manau, kad jie per daug filmų žiūri arba kitoje dimensijoje gyvena“, – Eltai sakė I. Adomavičius.
„Tai yra visiškas melas. Aš, kaip ministras, dirbau tik savo kabinete – visi žmonės, kurie pas mane ateidavo susitikti, ateidavo pas mane į kabinetą. Aš pas darbuotojus nevaikštau. Fiziškai laiko nebuvo, visada turėjau dirbti iš savo kabineto. Jis yra trečiame aukšte, čia buvo mano rezidencija. Jokie žmonės su manimi nevaikščiojo“, – tikino buvęs ministras.
Visgi, į teisėsaugą dėl galimai paskelbto melo „aušrietis“ nesikreips.
„Nesivelsiu į jų žaidimus. Gal kai kurie žmonės užsiima teismais, jie gal turi laiko. Aš tam laiko neturiu, net noro neturiu. Bet ši informacija yra melas, tai netiesa“, – sakė I. Adomavičius.
Apie tai, kad ministru dirbęs I. Adomavičius gavo duomenų iš Kultūros ministerijos, praėjusią savaitę užsiminė „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis. Visgi, buvęs ministras tikina, kad jam į rankas pateko viešai prieinama informacija.
„Žemaitaitis kalba apie viešus duomenis, pilnai prieinamus. Juos gali pasitikrinti, pasižiūrėti. Tai informacija, kuri susijusi su viešąja erdve. Nėra jokios paslapties, reikia tik žinoti, kur ieškoti. Tie duomenys, kuriuos gavau, juos gavau legaliu būdu“, – sakė I. Adomavičius.
Antradienį visuomenininkas A. Tapinas socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė sulaukęs anonimu norėjusio išlikti Kultūros ministerijos darbuotojo liudijimo, kad dieną prieš I. Adomavičiaus atsistatydinimą po įstaigos kabinetus vaikščiojo nežinomi vyrai. Pasak anonimo, paties I. Adomavičiaus lydimi asmenys iš darbuotojų kompiuterių persikėlė informaciją. Teigiama, kad kai kurių ministerijos darbuotojų buvo paprašyta perkelti informaciją patiems – pasak anonimo, niekas tam neprieštaravo, nes atitinkamą nurodymą davė pats I. Adomavičius.
Seimo opozicinės partijos dėl paviešintos informacijos aplinkybių kreipėsi į prokuratūrą ir Valstybės saugumo departamentą (VSD).