Valstybinės kultūros paveldo komisijos nariu antrai kadencijai paskirtas Vaidas Petrulis

Jis šioje komisijoje dirbs antrą kadenciją.
V. Petrulis taip pat yra Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas.
Jis Vytauto Didžiojo universitete yra baigęs menotyros studijas, Suomijos Turku universitete – kultūros istorijos. Nuo 2006-ųjų V. Petrulis dėsto Kauno technologijos universitete.
Valstybinės kultūros paveldo komisijos nario kadencija trunka ketverius metus.
Valstybinę kultūros paveldo komisiją sudaro dvylika narių. Du iš jų skiria prezidentas, keturis – Seimas Kultūros komiteto teikimu, dar keturis – ministras pirmininkas kultūros ministro teikimu, du narius renka asociacijos, kurių veikla susijusi su kultūros paveldo paieška, saugojimu ir propagavimu.
Ši komisija yra Seimo, prezidento ir Vyriausybės ekspertė bei patarėja valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos, jos įgyvendinimo, vertinimo ir tobulinimo klausimais. Komisija atskaitinga Seimui.
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