Viena šalis kviečia turistus valgyti nemokamai: tereikia atlikti vieną užduotį

Daugelis Europos šalių jau seniai garsėja savo virtuve, pritraukiančia turistus iš viso pasaulio. Vis dėlto suomiškos virtuvės šiame sąraše dar nėra, tačiau, anot žiniasklaidos, Suomija nori tai pakeisti.
„Visit Finland“ planuoja reklamuoti nacionalinę gastronomiją ir pakvietė 16 dalyvių paragauti geriausių šalies patiekalų. Turizmo administracija tikisi, kad „suomiška virtuvė“ netrukus stos greta tokių garsių Europos gastronominių vardų kaip italų, graikų, ispanų ir prancūzų virtuvės.
Rugsėjį laimingiesiems nugalėtojams bus surengti specialūs „oficialūs degustaciniai valgiaraščiai“, kuriuose bus pristatyti geriausi įvairių šalies regionų skoniai.
Prieš tai turizmo agentūra apklausė „laimingiausios pasaulio šalies“ gyventojus, kad išsiaiškintų, kurie patiekalai ir skoniai, jų manymu, geriausiai atspindi Suomiją ir jos regionus.
Po tokio gastronominio tyrimo prie valgiaraščių kūrimo buvo pakviesti vieni geriausių šalies šefų.
Du regionai – dvi visiškai skirtingos virtuvės
Planuojami du renginiai, kiekviename dalyvaus po aštuonis svečius. Vienas vyks Pakrantės ir Salyno regione, kitas – laukinėje Laplandijos gamtoje.
Pakrantės ir Salyno regione meniu kurs Erikas Mansikka. Jo restoranas „Kaskis“ Turku mieste 2022 m. tapo pirmąja įstaiga už Helsinkio ribų, gavusia „Michelin“ žvaigždę. Po trejų metų restoranui taip pat buvo suteikta žalioji „Michelin“ žvaigždė už tvarų požiūrį.
Laplandijoje virtuvei vadovaus šefas Joelis Manninenas, restoranų „Sky Kitchen“ ir „View“ Rovaniemyje, įsikūrusių ant Ounasvaara kalvos su panoraminiais vaizdais, vyriausiasis virėjas. 2025 m. jis laimėjo Suomijos jaunųjų virėjų čempionatą, o kitais metais pelnė sidabrą Pasaulio jaunųjų virėjų čempionate.
Dalyviai gali rinktis iš dviejų regionų, o nugalėtojai gaus keturių dienų kelionę, kurios visos išlaidos bus apmokėtos.
Programa apims intensyvų maršrutą su įvairiomis veiklomis ir, žinoma, gausų maistą, kurio kulminacija taps unikali degustacinė vakarienė.
Kaip pateikti paraišką
Norėdami turėti galimybę patekti tarp svečių, pareiškėjai turi atitikti kelis reikalavimus.
Reikia įkelti trumpą vaizdo įrašą į „TikTok“ arba „Instagram“ ir atsakyti į vieną klausimą: „Why do you want to Have Some Finnish?“ Tai žodžių žaismas, kuris vienu metu užsimena tiek apie suomių kultūrą, tiek apie jos pažinimą per skonį.
Pareiškėjai gali teikti paraiškas individualiai arba poromis. Paraiškų priėmimas prasidėjo gegužės 18 d. ir baigsis birželio 9 d. Nugalėtojai bus paskelbti birželio 29 d.
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