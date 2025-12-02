Vroclavo universiteto dėstytojai Tatjanai Vologdinai įteikta Kalbos premija

Ji apdovanota už reikšmingą indėlį į lietuvių kalbos ir kultūros sklaidą bei akademinių ir kultūrinių tradicijų puoselėjimą užsienyje, antradienį pranešė Seimas.
„Felicijos Bortkevičienės premija primena, kad lietuvių kalbos laisvė nėra savaime suprantama – ją reikia nuolat saugoti ir stiprinti. Dr. Tatjana Vologdina savo atkakliu ir neatlygintinu darbu už Lietuvos ribų įrodo, kad lituanistika gali būti gyva, šiuolaikiška ir atvira pasauliui. Ji yra tikra lietuvių kalbos ambasadorė, kurios veikla reikšmingai prisideda prie mūsų kultūros prestižo sklaidos tarptautinėje erdvėje“, – pirmadienį per Kalbos vakarą Valdovų rūmuose Vilniuje sakė Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos pirmininkas Valdas Rakutis.
Atsiimdama apdovanojimą T. Vologdina teigė, kad lituanistikos sklaida užsienyje yra ne tik darbas, bet ir pašaukimas.
„Mano darbo pagrindas – iš pašaukimo. Mano širdis auga tuomet, kai mano studentai tampa tikrais Lietuvos patriotais, kai užsikrečia lietuvybe“, – kalbėjo ji.
Lituanistė T. Vologdina nuo 2007-ųjų savanoriškai organizuoja lietuvių kultūros sklaidos renginius Lenkijoje ir kitose šalyse, ji įkūrė ir vadovauja Lietuvių kalbos ir kultūros studijų centrui Vroclavo universitete.
Jos iniciatyva suburtas lietuvių kalbos studentų būrys, sukurtos akademinės ir kultūrinės lietuvių kalbos studijų tradicijos Vroclavo universitete.
T. Vologdina nuo 2013-ųjų kas antri metai pietvakarių Lenkijos mieste organizuoja Tarptautinį lituanistų kongresą, taip pat studentų keliones į Lietuvą, pažintines ekskursijas, skatina dalyvauti lietuvių kultūros renginiuose, susitikimuose su Lietuvos rašytojais, mokslininkais ir visuomenės veikėjais.
Žodžio laisvės gynėjos, labdaros organizatorės F. Bortkevičienės atminimą įamžinanti Kalbos premija skiriama už reikšmingą, neatlygintinai atliekamą lituanistinę veiklą Lietuvos ir užsienio šalių piliečiams, organizacijoms ar institucijoms.
Ją skiria Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija.
Naujausi komentarai