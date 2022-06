Vyriausybė padidino galimą valstybės paramos limitą žiniasklaidai

Šiuo metu, vadovaujantis europine teise, vadinamoji nereikšminga (de minimis) parama kultūriniams leidiniams negali viršyti 500 tūkst. eurų per trejus metus, kitai žiniasklaidai – 200 tūkst. eurų per trejus metus. Vyriausybė Kultūros ministerijos siūlymu padidino šią ribą iki 2 mln. eurų per metus.

Kultūros ministerija motyvuoja, kad nepadidinus limito, nebebūtų galimybės užtikrinti kai kurių kultūrinių „tinkamos kokybės ir įvairovės projektų“ sklaidos, nes šie nebegali dalyvauti Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo (SRTRF) konkursuose.

Ministras Simonas Kairys pabrėžė, kad tai aktualu ir dėl šiemet puse milijono išaugusio SRTRF biudžeto bei Vyriausybės praėjusios savaitės sprendimo papildomai skirti SRTRF dar 0,5 mln. eurų. Anot ministro, tai padaryta dėl būtinybės didinti informacijos prieinamumą, ypač pietų Lietuvoje, skatinti vertimus po to, kai dėl karo propagandos Lietuvoje buvo užblokuoti penki rusiški televizijos kanalai.

Anot ministerijos, COVID-19 pandemija ir kylančios išteklių kainos, infliacija, žiniasklaidos situaciją itin pablogino.

„Dėl valstybės taikytų paramos priemonių ar lengvatų, susijusių su įvestu karantinu ir tam tikrų veiklų apribojimais dėl pandemijos, kai kurių žiniasklaidos įmonių ar susijusių įmonių gauta bendra valstybės parama pasiekė de minimis ribą, todėl tai apribojo jų galimybes dalyvauti SRTRF organizuojamuose konkursuose“, – tvirtina ministerija.

Limitas padidintas pakeitus dabartinį pagalbos teisinį pagrindą, t. y. nusprendus taikyti kitą ES reglamentą, numatanti galimybę skirti ne daugiau nei 2 mln. eurų per metus.

Anot ministerijos, SRTRF administracija užtikrins, kad ši riba nebūtų pažeista ar apeinama dirbtinai išskaidant projektus, taip užtikrinant, kad valstybės pagalba atitiktų kitus reglamento reikalavimus.