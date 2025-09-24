Vyriausybė pritaria, kad su scenos menininkais būtų sudaromos ilgesnės terminuotos sutartys

Tam, kad Profesionaliojo scenos meno įstatymo pakeitimai įsigaliotų, jiems dar turės pritarti Seimas.
Anot pataisas parengusios Kultūros ministerijos, siekiama sudaryti galimybes su kūrybiniais darbuotojais sudaryti ilgesnės trukmės terminuotas darbo sutartis, taip suteikiant daugiau stabilumo kūrėjams ir lankstumo teatrų bei koncertinių įstaigų vadovams.
„Scenos menų įstaigų veikla planuojama keleriems metams į priekį, todėl iki šiol galiojęs dvejų metų sutarties terminas dažnai apribodavo tiek jaunų kūrėjų galimybes atskleisti savo potencialą, tiek naujų vadovų galimybes suburti komandą savo kadencijai ir nuosekliai įgyvendinti kūrybinę programą“, – teigia ministras Šarūnas Birutis.
„Šie pakeitimai suteiks daugiau stabilumo, lankstumo ir leis mūsų teatrams bei koncertinėms įstaigoms sėkmingiau planuoti savo repertuarą ir auginti naujus talentus“, – sakė jis.
Iki šiol galiojusi tvarka numatė, kad maksimalus terminuotos darbo sutarties terminas yra dveji metai.
Pasak ministerijos, dėl ilgo pasirengimo laikotarpio, kuris reikalingas scenos meno kūriniams suplanuoti ir įgyvendinti, šis terminas buvo per trumpas kūrėjams įsitvirtinti, o darbdaviams – įsitikinti darbuotojų tinkamumu.
Vyriausybės priimtais ir Seimui teikiamais pakeitimais nustatyta, kad su nacionalinių, valstybinių ir savivaldybių teatrų bei koncertinių įstaigų kūrybiniais darbuotojais bus galima sudaryti terminuotą darbo sutartį iki trejų metų.
Atskira išimtis numatyta vadovaujančios grandies kūrybiniams darbuotojams – meno vadovams, vadovų pavaduotojams, kūrybinę veiklą vykdančių struktūrinių padalinių vadovams. Su jais terminuotas darbo sutartis bus galima sudaryti iki penkerių metų. Dabar jiems taip pat galioja dvejų metų terminas.
„Šis penkerių metų terminas leis naujiems teatrų ir koncertinių įstaigų vadovams, kurių kadencija taip pat trunka penkerius metus, lengviau formuoti savo kūrybines komandas visam kadencijos laikotarpiui ir užtikrinti nuoseklią įstaigos meninę kryptį“, – teigia ministerija.
Ji pabrėžia, kad siūlomas reguliavimas nėra privalomas – jis tik suteikia daugiau galimybių vadovams kiekvieną situaciją vertinti individualiai.
Numatyta, kad šie pakeitimai bus taikomi tik naujai sudaromoms darbo sutartims.
Ministerijos teigimu, sprendimas priimtas atsižvelgus į Valstybės scenos meno įstaigų asociacijos iniciatyvą ir poreikį suderinti darbo santykių reguliavimą su scenos menų įstaigų veiklos specifika.
