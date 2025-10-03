Žmogus mėnulyje: ten, kur nėra drąsos

Muzikos ir šokio spektaklyje du kūrėjai – šokėjas, kompozitorius Andrius Stakelė ir šokio menininkas, „Auksinio scenos kryžiaus“ laureatas Marius Pinigis – susitiks kelionėje į savo vidinius ir išorinius kosmosus.
M. Pinigis pasakoja, kad naujausio „Nuepiko“ spektaklio idėja kilo atsitiktinai, o viską nulėmė netyčia automobilyje užsilikusi 6 m pločio šokio danga.
Spektaklio „Žmogus Mėnulyje“ idėja gimė per pandemiją. Į teatrą vežiau šokio dangą ir vieną ritinį palikau automobilyje. Netrukus viskas užsidarė. Minėta danga tapo vieninteliu lopinėliu, kuriame galėjau šokti, improvizuoti, ieškoti savęs“, – prisimena M. Pinigis.
„Provokavau save į šokį žiūrėti kitaip. Pradėjo ryškėti temos, kurias noriu gvildenti, keli kontekstai. Vienas jų – apie tai, kas yra kitoje nei drąsa pusėje. Galbūt tai vyriškumo archetipai, visuomenės padiktuotos ar iš vaikystės atsineštos nuostatos? Laike, kuriame gausu skubos ir chaoso, Mėnulis tampa ta metaforiška vieta, kur galime susitikti su savimi, pažvelgti į save šviesoje ir paliesti mažiau apšviestas asmenines vidines gelmes“, – pasakoja M. Pinigis.
Kūrybinių rezidencijų metu, vystant pasirodymo idėją, prie jo prisijungė ir kompozitorius, šokėjas A. Stakelė. Jis atliks ne tik šokėjo, bet ir kompozitoriaus vaidmenį – spektaklyje „Žmogus Mėnulyje“ skambės gyvai atliekama muzika.
Laike, kuriame gausu skubos ir chaoso, Mėnulis tampa ta metaforiška vieta, kur galime susitikti su savimi.
„Nors šiame spektaklyje taip pat šoksiu, vis dėlto daugiausia atsiskleisiu per muziką. Norėjome, kad žmonės pasijustų lyg koncerte, kad būtų ne tik ritminio garso, bet ir hipnotizuojančių, į svajones panardinančių skambesių. Groti gyvai – didelė atsakomybė, nes tiesiogiai bendrauji su šokančiu žmogumi. Garsais valdai šokį, o jis valdo tave“, – teigia A. Stakelė.
Anot kūrėjų, spektaklyje itin ryškus dualumas – muzika ir šokis, šviesa ir tamsa, įrėminta tvarka ir tyras lengvumas, drąsa ir bailumas.
Spektaklio eskizus šokėjai jau pristatė užsienyje – šiųmetėje Europos kultūros sostinėje, Chemnice, vykusio festivalio „Odyssey in C“ metu. Paskutinę minutę, dėl traumos pasitraukus vieniems iš programos svečių, žiūrovams pristatytos spektaklio „Žmogus Mėnulyje“ ištraukos.
„Visiškai netikėtai gavome galimybę parodyti eskizą didžiulei auditorijai, nors spektaklio buvome nerepetavę beveik metus! Valandą prieš pasirodymą pradėjome jausti didžiulį nerimą – reikėjo spręsti techninius klausimus, scenografiją, organizuoti specialią šokio dangą, o repeticija vyko viešbučio fojė… Tačiau sulaukėme gausios publikos palaikymo, o spektaklis buvo priimtas puikiai – sulaukėme teigiamų recenzijų“, – pasakoja šokėjai.
Spektaklį „Žmogus Mėnulyje“ mintyse šokau kokį tūkstantį kartų. Jaučiu, kad arba jį reikia parodyti dabar, arba idėja nutols“, – šypsosi M. Pinigis.
Po Lietuvą keliaujantį spektaklį spalio 27 d. Mokslo saloje išvys ir kauniečiai.
