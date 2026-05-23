Mikroplastikas drabužiuose: kas nutinka juos skalbiant?

Sintetiniai pluoštai, dažniausiai gaminami iš naftos, šiandien sudaro apie 68 proc. visos tekstilės, o natūrali vilna – vos 1 proc. Kiekvieno skalbimo metu šie audiniai išskiria mikroplastiką – kasmet jo į aplinką patenka apie 0,5 mln. t. Šis kiekis prilygsta daugiau kaip 50 mlrd. plastiko butelių. Mikroplastiko dalelės per vandenį galiausiai sugrįžta ten, kur mažiausiai norėtume – į mūsų maistą.
Apgaulingas ilgaamžiškumas
Kaip pastebi Kauno technologijos universiteto (KTU) Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto mokslo prodekanė prof. dr. Daiva Mikučionienė, vis dar dažnai klaidingai manoma, kad visi ne natūralios kilmės pluoštai yra sintetiniai.
Iš tiesų sintetiniai pluoštai, tokie kaip poliesteris, nailonas ar mikropluoštas, gaminami cheminiu būdu iš naftos produktų. Viskoziniai ir acetatiniai pluoštai priskiriami pusiau natūraliems pluoštams. Nors jie taip pat apdorojami chemiškai, jų žaliava yra natūrali – pavyzdžiui, mediena ar bambukas. Viskozė savo savybėmis dažnai primena medvilnę, o acetatas naudojamas kaip šilko pakaitalas.
Skiriasi ir jų irimo laikas: sintetiniai tekstilės gaminiai aplinkoje gali išlikti šimtus metų, o dirbtiniai pluoštai, pagaminti iš natūralių žaliavų, suyra per kelis mėnesius ar kelerius metus, priklausomai nuo sąlygų. Sintetiniai audiniai plačiai naudojami dėl savo pigumo, tvirtumo ir ilgaamžiškumo, tačiau, kaip pabrėžia mokslininkė, šis ilgaamžiškumas nebūtinai reiškia aukštesnę kokybę.
Ilgalaikė žala
Tarša mikroplastiku vis dažniau atsiduria tiek visuomenės, tiek mokslininkų dėmesio centre. Daugiausia mikroplastiko į aplinką patenka skalbiant tekstilės gaminius. Tiek skalbiant, tiek dėvint dėl trinties nuo audinio paviršiaus atsiskiria smulkios pluošto dalelės, kurios vėliau patenka į nuotekas ar aplinką. Pramoniniuose procesuose šias emisijas galima gana efektyviai valdyti filtravimo sistemomis, tačiau buitinio skalbimo metu susidarančios nuotekos dažniausiai nėra specialiai valomos nuo mikroplastiko.
Kaip kiekvienas galime sumažinti taršą mikroplastiku? Rinktis švelnesnius skalbimo režimus, žemesnę temperatūrą ar trumpesnius ciklus. Rinktis gamintojų, kurie ieško būdų mažinti mikropluošto išsiskyrimą gaminio naudojimo metu – tobulina audinių struktūrą, taiko inovatyvias apdailos technologijas ir inžinerinius sprendimus, tekstilės gaminius. Jei įmanoma, rinktis kuo natūralesnių audinių gaminius (medvilnę, liną ir t. t.), o ne sintetinius.
Perdirbti – vis dar iššūkis
Pagrindinis tekstilės perdirbimo iššūkis – mišri gaminių sudėtis. Dauguma drabužių, buitinės ar techninės tekstilės yra pagaminta iš kelių skirtingų pluoštų derinių: natūralių, sintetinių arba kelių sintetinių medžiagų. Ypač dažnas ir populiarus derinys yra su elastomeriniais siūlais (elastanu, spandeksu, laikra), kurie suteikia audiniui tamprumo.
Kadangi vartotojai vertina patogumą, tokių savybių atsisakyti sudėtinga. Tačiau būtent mišri sudėtis apsunkina perdirbimą – skirtingi pluoštai turi būti atskiriami, nes jie perdirbami skirtingais būdais. Jei to padaryti nepavyksta, tekstilė dažniausiai susmulkinama ir gali būti panaudota tik žemesnės kokybės produktams – pavyzdžiui, užpildams ar veltiniui.
Tiesa, net ir atskyrus pluoštus, gauta žaliava dažniausiai būna prastesnės kokybės nei originali. Taip nutinka todėl, kad dėvint pluoštai nusidėvi, o perdirbimo metu dar labiau sutrumpėja ir susilpnėja. Dėl to iš perdirbtos medžiagos pagaminti gaminiai paprastai yra neilgaamžiai.
Trumpėjant pluoštui, tačiau norint pagaminti naują siūlą, taip pat reikia pridėti pirminės žaliavos. Todėl pagrindinė kryptis yra neaustiniai gaminiai.
Rūšiuoti – svarbu
Prof. dr. D. Mikučionienės žodžiais, pastaruoju metu vis daugiau atsakingų verslo įmonių ir mados kūrėjų taiko tvaraus dizaino principus. Gaminys kuriamas vertinant visą jo gyvavimo ciklą – nuo gamybos iki naudojimo pabaigos ir galimo perdirbimo. Taip dar projektavimo etape siekiama užtikrinti, kad gaminį ateityje būtų lengviau perdirbti.
Pašnekovė pritaria, kad atsakomybė tenka ir vartotojui, kuris yra atsakingas už nebenaudojamų tekstilės gaminių rūšiavimą.
Žinoma, nors rūšiavimas yra svarbus žingsnis, tolesnis šių gaminių paruošimas perdirbimui ir pats perdirbimo procesas vis dar yra vystymosi etape. Viena pagrindinių priežasčių – aukšta perdirbimo kaina, kuri galiausiai daro įtaką galutinio produkto kainai. Dėl to vartotojai dažnai nepasirengę mokėti daugiau už tvaresnius sprendimus.
„Norint situaciją keisti, būtinos investicijos į jau sukurtų technologijų diegimą ir tobulinimą, o tam dažnai reikia valstybės sprendimų ir papildomo finansavimo. Ką galime padaryti kiekvienas? Sąmoningai vartoti – atsisakyti besaikio pirkimo ir vartojimo. Jei daiktų turime per daug, verta ieškoti jiems naujo savininko, o ne juos išmesti. Svarbu rinktis kokybiškus gaminius, kurie tarnautų ilgiau, ir, jei įmanoma, juos taisyti, taip prailginant jų naudojimo laiką. Nors apie tvarumą, perdirbimą ir žiedinę ekonomiką kalbama vis daugiau, svarbiausia neprarasti krypties – nesikoncentruoti vien į mažus, simbolinius žingsnius, bet siekti realių pokyčių ir vengti klaidinančių, paviršutiniškų sprendimų, kurie gali sudaryti klaidingą įspūdį apie tikrą pažangą“, – komentuoja KTU Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto mokslo prodekanė.
Perdirbti – būtinybė
Viešosios įstaigos „Tekstilės tvarkymas“ vadovė Kristina Juškevičienė taip pat pabrėžia, kad esminiai pokyčiai prasideda dar gaminio kūrimo etape. Jei tekstilė nuo pat pradžių būtų kuriama taip, kad ją būtų galima perdirbti, atsirastų reali galimybė mažinti atliekų, tausoti žaliavas ir kurti didesnę pridėtinę vertę. Tam būtinas visų grandžių – nuo dizainerių ir gamintojų iki vartotojų – įsitraukimas ir bendradarbiavimas.
„Tai, kad šiandien tekstilė atskirai surenkama, rūšiuojama ir parduodama didmeninėje rinkoje, yra svarbus žingsnis. Tačiau perdirbimas neturėtų likti ateities tikslu – tai jau šiandienos būtinybė. Būtent nuo gamintojų ir importuotojų sprendimų priklauso, kokie gaminiai pasieks rinką ir koks jų gyvavimo ciklas bus“, – sako K. Juškevičienė.
Remiantis BCG ir „ReHubs“ analize ir viešosios įstaigos „Tekstilės tvarkymas“ atliktais skaičiavimais, mechaninis tekstilės perdirbimas Lietuvoje galėtų kainuoti apie 420 eurų už 1 t (apie 8,4 mln. eurų per metus), jei atliekos būtų perdirbamos į neaustinius audinius. Mechaninis tekstilės atliekų perdirbimas į siūlus kainuotų apie 700 eurų už 1 t (apie 14 mln. eurų per metus), o cheminis – į naują pluoštą – apie 1 700 eurų už 1 t (apie 34 mln. eurų per metus), darant prielaidą, kad per metus būtų perdirbama apie 20 tūkst. t tekstilės atliekų.
Toks kiekis, atsižvelgiant į gyventojų skaičių, būtų optimalus sistemai veikti ir išsilaikyti. Kartu tai reiškia, kad, norint užtikrinti reikalingą tekstilės atliekų perdirbimo apimtį, atskirai surenkamų atliekų kiekis turėtų būti gerokai didesnis nei šiuo metu.
Svarbiausia grandis – gamintojai
2025 m. Europos Parlamentas priėmė Atliekų pagrindų direktyvos pakeitimus, kuriais visoje ES išplečiama tekstilės gamintojų atsakomybė. Vadinasi, gamintojai ir importuotojai turės rūpintis gaminiu per visą jo gyvavimo ciklą – nuo gamybos iki surinkimo, pakartotinio naudojimo ir perdirbimo. Į Lietuvos Respublikos teisę šie reikalavimai bus perkelti ne vėliau kaip 2027 m. birželį.
Numatyta, kad ši atsakomybė apims ne tik finansinį indėlį į atliekų tvarkymo sistemą, bet ir realius pokyčius: lengviau perdirbamų gaminių kūrimą, perteklinės gamybos mažinimą, audinių atsekamumo ir ilgaamžiškumo užtikrinimą, aiškesnės informacijos vartotojams teikimą.
Panašūs modeliai jau veikia kai kuriose Europos šalyse, pavyzdžiui, Nyderlanduose ir Prancūzijoje. Lietuvoje tokio reguliavimo kol kas dar nėra, tačiau „Tekstilės tvarkymas“ kartu su gamintojais ir importuotojais jau ieško sprendimų, kaip sukurti efektyvią tekstilės atliekų surinkimo ir perdirbimo sistemą.
„Be gamintojų ir importuotojų atsakomybės principo įgyvendinimo Lietuvoje neįmanoma sukurti tvariai veikiančios tekstilės atliekų sistemos. Nuo jų sprendimų priklauso ne tik tai, kokie gaminiai pasiekia rinką, bet ir jų kokybė, sudėtis ir ilgaamžiškumas. Atsakomybė už tekstilės poveikį aplinkai prasideda dar gamybos etape“, – pabrėžia K. Juškevičienė.
Anot jos, tai reiškia ne tik finansinius įsipareigojimus, bet ir platesnį požiūrį į visą vertės grandinę – nuo dizaino sprendimų iki skaidrios informacijos apie gaminio sudėtį, priežiūrą ir perdirbimo galimybes.
Europos Komisija šių metų vasarį patvirtino naujas taisykles, kuriomis siekiama stabdyti neparduotų drabužių, avalynės ir aksesuarų naikinimą. Didelėms įmonėms draudimas naikinti neparduotą produkciją, išskyrus sugadintus gaminius, įsigalios nuo 2026 m. liepos, o vidutinėms – nuo 2030 m.
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