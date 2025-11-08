Erdvės virsmas: sandėliukai tampa poilsio oazėmis

Pastaraisiais metais mažų medinių namelių ir sandėliukų populiarumas Lietuvoje sparčiai išaugo. Vis daugiau žmonių renkasi sandėliukus ne daiktams, o sau. Mažos medinės erdvės tampa mini biurais, vasaros miegamaisiais, skaitymo ar jogos kampeliais. Natūrali mediena sukuria šiltą mikroklimatą, o dideli vitrininiai langai įleidžia daug šviesos ir atveria vaizdą į sodą.
„Klientai vis dažniau ieško sprendimų, kurie leistų sodo sandėliuką paversti ne tik funkcionaliu, bet ir jaukiu. Dažnas prašo papildomo lango, terasos ar storesnių sienų, kad galėtų ilsėtis ir žiemą“, – pasakoja Eglė Andziulienė, dirbanti medinių statinių projektavimo ir gamybos srityje Lietuvoje.
Kintant požiūriui į vartojimą, mediniai sandėliukai tampa alternatyva plastiko ar metalo konstrukcijoms. Šviesi eglės ar pušies mediena dera prie gamtos, neperkrauna kiemo, o, laikui bėgant, įgauna dar gražesnę, šiek tiek sendintą išvaizdą.
„Mediniai statiniai tarnauja ilgai, jei juos prižiūri. Užtenka impregnuoti arba nudažyti ir jie puikiai atlaiko tiek lietų, tiek saulę. Tokie sandėliukai atrodo natūraliai, o tuo pačiu – estetiškai“, – teigia E. Andziulienė.
Tokių statinių universalumas leidžia juos pritaikyti kiekvieno poreikiams – vieni įsirengia mažą darbo zoną, kiti – poilsio vietą su sofa, knygų lentynomis ar net mini virtuvėle. Tai tampa šiuolaikinės sodo architektūros tendencija, kai kiekvienas kvadratinis metras įgauna prasmę.
„Vis dažniau užsakomi sandėliukai, kurie savo išvaizda primena namelius – su terasa, vitrininiais langais ir net stogo apšvietimu. Tai ne tik statinys, bet gyvenimo būdo dalis“, – priduria E. Andziulienė.
Specialistai prognozuoja, kad artimiausiais metais populiariausi bus moduliniai, surenkami sandėliukai ir sodo nameliai, kuriuos galima pastatyti be statybos leidimo, o prireikus – perkelti į kitą vietą. Populiarėja ir kombinuoti sprendimai – sandėliukas su terasa, mini dirbtuvėlė ar pirtelė po vienu stogu.
Vis daugiau lietuvių atranda, kad mažos erdvės nereikia bijoti – ją galima paversti didelės ramybės vieta.
