Šeši patarimai, kaip išsirinkti skalbimo mašiną

Kaip išsirinkti kokybišką skalbimo mašiną, pataria Varle.lt buitinės technikos specialistai.

Renkantis skalbimo mašiną, svarbu atkreipti dėmesį į pagrindinius parametrus: matmenis, gręžimo greitį, talpą, vandens ir elektros sąnaudas, triukšmą bei programas.

Skalbimo mašinų tipai

Galima išskirti tokius skalbimo mašinų tipus: standartinės, slim, super slim, pakraunamos iš viršaus bei skalbimo mašinos su skalbinių džiovinimo funkcija. Prieš rinkdamiesi skalbimo mašiną, tiksliai išmatuokite vietą, kurioje ją statysite. Skalbimo mašinų su įkrova iš priekio aukštis yra 85 cm, plotis 60 cm. Pasak Varle.lt specialistų, visų skalbimo mašinų su įkrova iš priekio aukštis yra 85 cm, plotis 60 cm, skiriasi tik gyliai. Skalbimų mašinų su įkrova iš priekio gyliai:

• Standartinės: 60 cm

• Slim 45-55 cm

• Super Slim: < 45 cm

Visų pirma, prisiminkite, kad skalbimo mašina nestovės prie pat sienos, nes turi vandens prijungimą. Taip pat patikrinkite erdvę prieš skalbimo mašiną, t.y. ar jos pakaks patogiai sudėti skalbinius, ar atsidarys durelės. Jeigu tos vietos yra labai nedaug, Varle.lt specialistai rekomenduoja pagalvoti apie pakraunamą iš viršaus skalbimo mašiną.

Skalbimo mašinos dydis ir būgno talpa

Paprastai skalbimo mašinos dydis yra tiesiogiai susijęs su būgno talpa. Kuo didesnė kilogramais išreikšta būgno talpa, tuo daugiau skalbinių vienu metu galima bus išskalbti. Kaip išsirinkti tinkamą dydį? Juk sutiksite, kad šeima su vaikais turi didesnį skalbimo poreikį nei, pavyzdžiui, viengungis. Vienam asmeniui, kuris skalbia per savaitę mažiau nei 4 kartus, tinkama bus skalbimo mašina su 5 – 6 kg skalbinių talpa. Šeimai su vienu vaiku, skalbiančiai nuo 4 iki 6 kartų per savaitę, pakaks 7 – 8 kg skalbinių talpos modelio. Jeigu skalbiama 4 ir daugiau asmenų daugiau nei 6 kartus per savaitę, rekomenduojama rinktis skalbimo mašiną su didesne nei 8 kg skalbinių talpa.

Skalbimo mašinos gręžimo greitis

Idealus gręžimo greitis skalbiant drabužius kasdien yra apie 1000 apsisukimų, tačiau tai labai priklauso ir nuo audinių, nes ne visus galima gręžti prie maksimalių apsukų, todėl būtinai skaitykite drabužių informacines etiketes. Jeigu žinote, kad jums teks daugiau skalbti sunkesnius skalbinius, pavyzdžiui, patalynę ir rankšluosčius, rinkitės skalbimo mašiną, kuri pasižymi 1400 aps./min. ir didesniu gręžimo greičiu. Didesnio apsisukimo greičio privalumas – sausesnis skalbimas, o trūkumas – labiau suglamžyti rūbai ir sudėtingesnis lyginimas. Dėl šios priežasties siūloma atkreipti dėmesį į tai ar jūsų pasirinktas skalbimo mašinos modelis turi gręžimo greičio reguliavimo funkciją. Jeigu jums svarbu, kad per trumpesnį laiką būtų išskalbti kuo sausesni drabužiai, siūlome pagalvoti apie skalbimo mašiną-džiovyklę.

Skalbimo mašinos elektros energijos ir vandens sąnaudos

Elektros energijos efektyvumo prasme rekomenduojama rinktis A klasės skalbimo mašiną. Pasak Varle.lt specialistų, kuo daugiau „pliusų“, tuo taupesnis ir efektyvesnis bus įrenginio veikimas. Vandens sąnaudas apibūdina skalbimo mašinos sunaudojamas vandens kiekis litras standartinės 60°C medvilnės skalbimo programos metu. Priklausomai nuo skalbimo mašinos modelio, vandens sąnaudos gali siekti nuo maždaug 24 iki 70 litrų.

Skalbimo mašinos triukšmas

Skalbimo mašina – vienas triukšmingesnių įrenginių mūsų namuose. Į šį aspektą didesnį dėmesį vertėtų atkreipti tiems, kurie skalbia vakarais ar naktį arba turi mažų vaikų. Skalbimo mašinos skleidžiamam triukšmui įtakos turi variklio tipas. Jeigu jums svarbus tylus įrenginio veikimas, rinkitės modelį, kuris turi inverterinį variklį. Taip pat labai praktiškas sprendimas, kuris padeda sumažinti skleidžiamą triukšmą, yra antivibracinių padukų naudojimas. Dauguma gamintojų inverteriniams varikliams suteikia nuo 5 iki 10 m garantiją, nes tai itin patikima ir tyli technologija.

Skalbimo mašinos programos ir papildomos funkcijos

Naudojimo patogumą lemia skalbimo mašinos siūlomos programos. Jeigu žinote, kad norėsite greitai išskalbti nedidelį kiekį drabužių per trumpą laiką, atkreipkite dėmesį į programą „Greitas skalbimas“. Paprastai tokia skalbimo programa trunka nuo 15 iki 30 minučių. Jeigu kenčiate nuo alergijos, Varle.lt specialistai siūlo pasidomėti modeliais, kurie turi anti-alerginių programų, kurios skalbia garais. Taip pat vertos dėmesio specialios programos, skirtos švelnių audinių ir vilnos skalbimui. Labai patogus sprendimas yra skalbimo mašinos, kurios turi pradžios atidėjimo funkciją, kuri leidžia nustatyti skalbimą konkrečiu laiku. Itin patogi funkcija yra „I-dos“. Tai automatinė skysto skalbiklio dozavimo sistema, dėl kurios užmiršite miltelius, įpilat į indą 1 l skalbiklio ir pati skalbimo mašina nustatys, kiek skalbiklio reikia, kad būtų idealiai išskalbtas drabužis, įvertinant net vandens kietumą (tauposi, skalbimo milteliai ir laikas).

Kai kuriose skalbimo mašinose norint jas įjungti ir pradėti skalbimą užtenka paspausti vieną mygtuką. Nereikia atskirai nustatinėti nei temperatūros, nei gręžimo. Taip pat vienu mygtuku galima bet kurią akimirką sustabdyti skalbimo procesą bet kuriame etape. Ko gero daugelis mūsų yra įpratę valdyti skalbimo mašiną klasikine rankenėle ir mygtukais. Valdymą palengvina didelis LCD ekranas, kuris leidžia kontroliuoti skalbimo procesą kiekviename jo etape, pavyzdžiui, pateikiant informaciją apie likusį iki programos pabaigos laiką. Pažangiausios skalbimo mašinos pasižymi nuotolinio valdymo funkcija, kurią galima nustatyti telefonu.

Skalbimo mašina turėtų būti aprūpinta vidine sistema, kuri nutrauktų vandens tiekimą gedimo atveju. Tokia apsauga yra integruota viduje, žemiausiame įrenginio taške. Tą akimirką, kai į jutiklį patenka vanduo, įrenginys sustabdo veikimą ir išsiurbia vandenį.

Beje, labai patogus sprendimas yra skalbimo mašinos su džiovinimo funkcija. Tokie modeliai itin praverčia tiems, kurie dažnai susiduria su situacija, kai rūbus reikia greitai išskalbti ir išdžiovinti, turi vaikų arba paprasčiausiai neturi, kur džiovinti skalbinių.