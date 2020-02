92-ąjį kartą bus išdalyti prestižiniai „Oskarų“ apdovanojimai

Daugiausiai apdovanojimų gauti pretenduoja įtempto siužeto trileris/drama „Džokeris“ (Joker). Filmas gavo net 11 nominacijų. Tuo metu dar trys filmai gavo po 10 nominacijų – tai juostos „Airis“ (The Irishman), „1917“ ir „Vieną kartą Holivude“ (Once Upon a Time in Hollywood).

Geriausiu filmu pretenduoja tapti devynios juostos: „Le Manas'66. Plento karaliai“ (Ford v Ferrari), „Airis“, „Zuikis Džodžo“ (Jojo Rabbit), „Džokeris“, „Mažosios moterys“ (Little Women), „Santuokos istorija“ (Marriage Story), „1917“, „Vieną kartą Holivude“ ir „Parazitas“ (Parasite).

Geriausio režisieriaus kategorijoje varžosi penki vyrai. Filmo „Parazitas“ režisierius Bong Joon-ho, įtempto siužeto trilerį „Džokerį“ režisavęs Toddas Phillipsas, juostos „Airis“ režisierius Martinas Scorsese, filmo „Vieną kartą Holivude“ režisierius Quentinas Tarantinas ir „1917“ režisierius Samas Mendesas.

Apskritai per visą „Oskarų“ apdovanojimų teikimo istoriją tik penkios moterys buvo nominuotos geriausio režisieriaus kategorijoje ir tik vienai iš jų – Kathryn Bigelow – pavyko laimėti apdovanojimą. Moteriai atiteko „Oskaras“ už filmo „Išminuotojų būrys“ (The Hurt Locker) režisūrą.

Geriausio aktoriaus kategorijoje nominuoti: Antonio Banderasas, Leonardas DiCaprio, Adamas Driveris, Joaquinas Phoenixas ir Jonathanas Pryce’as. Dėl geriausios aktorės apdovanojimo varžosi Cynthia Erivo, Scarlett Johansson, Saoirse Ronan, Charlize Theron ir Renee Zellweger.

92-oji „Oskarų“ apdovanojimų įteikimo ceremonija vyks Dolbio teatre Los Andžele. Ceremonija, kaip ir pernai, neturės oficialaus vedėjo. Apdovanojimai prasidės sekmadienį 20 val. vietos (3 val. ryto pirmadienį Lietuvos) laiku.