Abiturientų užrašas ant BMW pribloškė Stano: atlikėjas kreipėsi į jaunuolius

Gatvėse riedantys abiturientų automobiliai, pagal seną tradiciją, buvo išmarginti įvairiais šmaikščiais šūkiais ir linksmomis frazėmis. Vienas iš tokių kūrybingų užrašų netikėtai tapo tiesiogine nuoroda į žinomą Lietuvos muzikos pasaulio veidą – prodiuserį ir atlikėją Stanislavą Stavickį-Stano.
Žinomas vyras pats visiškai atsitiktinai pamatė gatve važiuojantį BMW markės automobilį, ant kurio puikavosi jam skirta moksleivių humoro dozė. Abiturientai ant mašinos stambiu šriftu užrašė: „Aš ne Stano – visko nežinau“.
Šis vaizdas atlikėjui sukėlė šypseną, todėl jis nusprendė nuotrauka pasidalinti su savo socialinių tinklų sekėjais. Stano ne tik pasidžiaugė jaunimo kūrybiškumu, bet ir linksmai bei palaikančiai kreipėsi į būsimus egzaminų laikytojus, pasiūlydamas savo frazės korekciją.
„Reikia papildyti.
Aš DAR ne Stano, visko nežinau.
Didžiausios jums sėkmės gyvenime!
Visiems“, – savo „Facebook“ paskyroje rašė Stano.
(be temos)
(be temos)
(be temos)