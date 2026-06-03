Andriaus Rimiškio šeimoje – džiugus pagausėjimas: gimė trečia dukra

Šia džiugia žinia muzikos pasaulio atstovas pasidalijo su savo sekėjais „Facebook“ paskyroje, kur kartu pranešė ir mergaitei išrinktą išskirtinį vardą.
„Mūsų Širdys šiandien pilnesnės nei bet kada...
2026-06-02 Mūsų Šeimą papildė dar vienas Stebuklas! Gimė trečioji Dukrytė – Salomėja!
Sunku žodžiais apsakyti tai, ką jaučiame... Dėkingumą, Laimę, Meilę ir Begalinį Džiaugsmą matant Sveiką mažą Žmogutį, kuris nuo šiandien tapo Mūsų Pasaulio Dalimi...
Esame Dėkingi Dievui už šią Dovaną. Už Gyvybę. Už Sveikatą. Už galimybę dar kartą patirti tą nepakartojamą akimirką, kai dar kartą paimi savo vaiką ant rankų ir supranti, kad gyvenimas ką tik tapo dar prasmingesnis.
Šiandien norime palinkėti visiems, kurie kuria, saugo ir puoselėja savo Šeimas – niekada neprarasti TIKĖJIMO! Gyvenime būna dienų, kai atrodo sunku, kai trūksta jėgų ar vilties... Tačiau būtent tikėjimas, Meilė ir buvimas Kartu padeda nueiti net ir patį sunkiausią kelią...
Branginkime vieni kitus. Skirkime laiko tiems, kuriuos Mylime! Nes didžiausi gyvenimo turtai nėra daiktai ar pasiekimai. Didžiausias Turtas – ŽMONĖS, kurie laukia mūsų Namuose!
Sveika atvykusi į mūsų Šeimą, mažoji Dukryte.
Mes Tavęs labai Laukėme“, – rašė A. Rimiškis.
Apie tai, kad sutuoktiniai vėl taps tėvais ir jų šeimą netrukus papildys nauja gyvybė, visuomenė sužinojo dar žiemos pabaigoje. Vasarį pora atvirai prabilo apie užplūdusius jausmus.
„Gyvenimas dar kartą priminė, koks jis stebuklingas…
Su šypsena ir pilna širdimi sakome – mūsų šeima auga! Trečias stebuklas jau pakeliui“, – tuomet rašė A. Rimiškis.
(be temos)