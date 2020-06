Baritonas S. Zonys tapo tėvu: pirmagimei jau pristačiau savo koncertinį repertuarą

Sūpuodamas pirmagimę, kurią su žmona Vladyslava iš anksto buvo sutarę pavadinti Patricija, per dešimt dienų 26-erių Steponas Zonys sako sudainavęs ne tik mokėtas lopšines, bet ir kone visą savo koncertinį repertuarą.

Dukrelė, pasak tėčio, į pasaulį atkeliavo pačiu laiku – gegužės 23-iąją. Prieš kelias dienas iki šio džiugaus įvykio Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro (LNOBT) solistas S. Zonys spėjo užbaigti per karantiną šeimos namuose pradėtus remonto darbus, be to, būtent tą savaitę Vilniaus gimdymo namuose tėveliams vėl buvo leista stebėti gimdymą. Taigi, dainininkas su mažąja Patricija buvo nuo pat pirmojo jos įkvėpimo ir tos minutės jam paliko nepakartojamą įspūdį.

„Žinoma, prieš tai ir man, ir žmonai buvo atliktas COVID-19 testas. Kadangi norėjome padaryti visus tyrimus ir įsitikinti, kad dukrelė pasaulį išvydo sveika, gimdymo namuose su naujagime praleidome penkias dienas. O savo namuose dabar kartu leidžiame pirmąją savaitę“, – pasakoja S. Zonys.

Dainininkui ne kartą teko girdėti draugų gąsdinimus, kad susilaukus vaikų jaunos šeimos gyvenimas apsiverčia aukštyn kojomis. Tačiau patys su žmona nieko panašaus kol kas nepatyrė: „Kūdikis ramus, per naktį prabunda daugiausiai vieną kartą. Tik tiek, kad dabar keliuosi nebe 9 val., kaip anksčiau, o 5 arba 6 val., tad diena tapo ilgesnė, produktyvesnė. Žinoma, pašokinėti aplink lovelę tenka. Migdydamas ir ramindamas jau spėjau dukrelei pristatyti kone visą savo koncertinį repertuarą“, – juokiasi laimingas tėtis.

S. Zonys jau įvertino dukters balso skardumą ir juo nesistebi: juk abu naujagimės tėvai – diplomuoti operos solistai. Bet iš anksto sau pažadėjo, kad ši aplinkybė jokiu būdu netaps pretekstu piršti dukrai muzikės kelio.

„Džiaugiuosi susilaukęs dukros, nes pats užaugau „vyriškoje kompanijoje“ – kartu su dviem broliais. Tėvai labai stengėsi, kad mes taptume visapusiškomis asmenybėmis, vienodai gerai sugebėtume valdyti tiek staliaus, tiek muzikos instrumentus. Panašiai ir aš norėčiau auklėti savo dukrą. O kur links jos širdis, atėjus laikui pasirinks“, – svarsto dainininkas.

Praėjusį savaitgalį naujai iškeptas tėtis jau spėjo pasirodyti ir pirmajame po karantino surengtame koncerte: tai buvo paramos fondo „Orfėjaus lyra“ po atviru dangumi Vilniaus senamiestyje organizuotas renginys. Ruoštis šiam koncertui pirmagimė netrukdė, kaip ir repetuojantis tėtis nekliudė saldžiam kūdikio miegui: Zonių šeima turi erdvų kiemą, kuriame Patricija dažnai mėgaujasi grynu vasaros oru.

„Kas man joje patinka? Viskas patinka, bet labiausiai – didelės išraiškingos Patricijos akys, visai kaip mano. Plaukučiai kol kas šviesūs, tad apie prigimtį iš jų dar sunku spręsti. O kojos ilgos – į mane“, – linksmai konstatuoja aukštaūgis S. Zonys.