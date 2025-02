Baumila prakalbo apie konfliktą su dj nevykele: tikiuosi, kad mes abu užaugsime psichologiškai

V. Baumila juokavo savo paties hito žodžiais – kartais „ajajaj“ būna tada, kai kas nors pašauna į petį. Nuotaikingame pokalbyje su E. Varnauskaite, aplink besisukant dainininko augintinei Bitei, V. Baumila neslėpė, kad į jaunosios dainininkės pokštą sureagavo karštai.

„Galvojau, kad į mane kažką metė žiūrovas. Tiesioginis eteris, kažką kalbame, esu pasiruošęs atsakinėti į Nijolės (renginio vedėjos – red. past.) klausimus <...> ir kažkas į nugarą bam!“ – laidoje „Labas vakaras, Lietuva“ kalbėjo V. Baumila.

Jis buvo nemaloniai nustebintas ir iš pradžių nesuprato, kad tai – aštuoniolikmetės dj nevykeles juokelis.

„Galvoju, kokia nepagarba iš žiūrovų pusės – kažką mesti. Juk esame ne krepšinio rungtynėse. Kai man pasakė, kad tai padarė Ugnė, dj nevykele, priėjau ir buvo tai, kas buvo – išsiaiškinome vietoje“, – sakė jis.

– Nesmagu. Ar manai, kad tai buvo asmeninis dalykas? Kiek teko girdėti, buvo šaudyta į visus.

– Aš nemanau, kad tai buvo asmeninis dalykas. Aš priėmiau gana asmeniškai tai. Tai jau mano dalykas.

– Kodėl?

– Kaip ir sakiau, jeigu Ugnė būtų atsisukusi ir pamojavusi ginklu, aš tikriausiai būčiau net susigėdęs, kad taip rimtai priėmiau, arba susigėdęs, kad pagalvojau, kad čia kažkoks žiūrovas taip galėjo padaryti, ir būčiau tiesiog nusijuokęs, ir tiek žinių. Bet kai pamačiau, kad tiesiog kažkas bėga, galvoju: „blemba“, čia specialiai ar nespecialiai. Galėjau visaip sureaguoti, bet buvo, kas buvo. Vėliau jau buvo tiesiog žaidimo forma vadinamasis „beef‘as“.

– Bet tas „beef‘as“ (liet. konfliktas) įsisuko ir socialiniuose tinkluose. Ar tai tiesiog smagus „pasitampymas“, ar kas tai?

– Aš gal turiu vieną pastebėjimą – kai augo mano karta, mes taip, matyt, nemokėjome bendrauti, taip žiauriai bendrauti su suaugusiais žmonėmis. Man tai yra šiek tiek keista. Aš turiu dukterėčią, kuriai 15 metų, ji yra tikrai labai protingas, išauklėtas vaikas, ir aš tikiuosi ir linkiu, kad ji nesiuntinėtų tokio pobūdžio žinučių arba taip nekalbėtų ne tik su suaugusiais žmonėmis, bet ir su savo bendraamžiais.

– Yra manančių, kad viskas buvo surežisuota.

– O gal ir surežisuota... Žinai, ką? Aš maniau, kad „šeškių“ šitas visas vajus irgi buvo surežisuotas. Aš manau, kad daug kas yra surežisuota.

Bet grįžtant prie to, kokia būtų žinutė, mes kalbamės su „chebryte“, kad labai daug žmonių, ne tik jaunų, pamiršę atsakomybės jausmą. Aš nesakau, kad „Nerf“ strėlytė (žaislinio ginklo, kuriuo šovė dj nevykele) turėtų nešti kažkokią atsakomybę, ne, visiškai ne, aš manau, kad turi būti pagarba – pagarba renginiui, kolegoms ir pačiam sau. [...] Aš manau, kad žmogus pajuokavo ir nereikia per daug diskutuoti ir gilintis, ir manyti, kad tai rimčiausias pasaulyje nutikęs dalykas, taip kaip aš jį per savo prizmę perteikiau ir kaip mes abu iš to padarėme didžiulį burbulą. Bet mano noras galbūt būtų, kad tiek jaunas, tiek vyresnis žmogus šiek tiek suprastų tuos dešimtojo dešimtmečio laikus, kai mes jautėme atsakomybę už savo padarytus veiksmus ar pasakytus žodžius. Ateidavome į kiemą, jei kas nors ką nors pasakė, labai greitai sutvarkydavome reikalus. Ir tada mes kitą dieną susiglaudę ant tvoros saulėgrąžas gliaudėme. Dabar, interneto laikais, jaunas žmogus, ir ne tik jaunas, visi žmonės – seni, mano amžiaus, jaunesni – nebeneša atsakomybės už savo žodį.

E. Ovčarenko / BNS nuotr.

– Ką galėjai pats daryti kitaip?

– Kaip ir sakiau, jeigu būčiau pamatęs, kas vyksta, būčiau sureagavęs kitaip. Bet buvo tai, kas buvo, nemanau, kad reikėtų teisintis dėl ko nors. Nemanau, kad nei Ugnė galėtų teisintis, ką padarė, tą padarė, ką aš padariau, tą padariau. Žinai, aš tikiuosi, kad mes abu šiek tiek užaugsime, psichologiškai, sąmoningai. Sąmoningumo įgysime tiek aš, tiek Ugnė.

V. Baumilos „Instagram“ istorija ir T. Biliūno / BNS nuotr.