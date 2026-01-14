Bilietai į „Eurovizijos“ dainų konkursą Vienoje išparduoti per rekordiškai trumpą laiką

Bilietai į didįjį finalą buvo parduoti vos per 14 minučių, o į visus kitus pasirodymus – per valandą, pranešė Europos transliuotojų sąjunga (EBU).
Per savaitę iš viso bus surengti devyni pasirodymai, įskaitant dvi generalines repeticijas prieš kiekvieną tiesioginę transliaciją.
EBU pranešė, kad visi likę bilietai bus išplatinti vėliau, pavyzdžiui, jei nacionalinės delegacijos neišnaudos visų joms skirtų vietų.
„Reakcija buvo įspūdinga, – pareiškime teigė „Eurovizijos“ direktorius Martinas Greenas. – Tai, kad bilietai į visus koncertus taip greitai išparduoti, yra svarbus priminimas, ką reiškia „Eurovizijos“ dainų konkursas – džiaugsmą, bendrystę ir dalijimąsi patirtimi tokiu metu, kai viso to reikia labiau nei kada nors anksčiau.“
Pasirengimą 70-ajam „Eurovizijos“ dainų konkursui Austrijos sostinėje kelis mėnesius temdė diskusijos dėl Izraelio dalyvavimo, kilusios dėl dvejus metus trukusio karo Gazos Ruože.
Ispanija, Airija, Islandija, Nyderlandai ir Slovėnija pareiškė, kad, protestuodamos prieš leidimą Izraeliui dalyvauti konkurse, boikotuos šių metų muzikinį renginį.
Iš viso dalyvaus 35 šalys. Pirmadienį buvo paskelbti pusfinalių dalyviai – abiejuose po 15.
Pirmajame pusfinalyje, kuris vyks gegužės 12 d., Izraelio daina varžysis dėl vietos finale kartu su Graikijos, Belgijos, Švedijos, Kroatijos ir kitų šalių dainomis.
Vokietija, Prancūzija, Italija, Jungtinė Karalystė ir šeimininkė Austrija automatiškai patenka į gegužės 16 d. vyksiantį finalą ir joms nereikia varžytis pusfinaliuose.
