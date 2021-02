Brangiausius Dubajaus interjerus kurianti lietuvė – apie pasakiškus norus ir nesumokėtus pinigus

26 metai, praleisti Dubajuje – iš tiesų didelis skaičius. Kaip ir nuveikti darbai, kuriais viena geriausių Dubajaus interjero dizainerių tituluojama lietuvė Orinta Petružytė šiandien gali pasigirti. Per tuos metus moters sąskaitoje – net 500 pabaigtų projektų, tarp kurių vilos, jachtos, karališkai šeimai priklausantys ofisai ir net 15 apartamentų, įrengtų aukščiausiame pasaulio pastate „Burj Khalifa“, kuriame nekilnojamojo turto kaina siekia milijonus, o čia gyvenantys žmonės – ne tik turtingiausi pasaulio verslininkai, tačiau ir ryškiausios žvaigždės.

Šį antradienio vakarą 20 val. „Bus visko“ laidoje per LNK – interviu su Orinta apie Dubajaus madas ir klientus, kurių buvo pačių keisčiausių, nuo tokių, kurie gali sau leisti viską, iki tų, kurie vis tik nepriklauso pačių turtingiausių kategorijai, tačiau norėtų tokiais apsimesti.

„Žmonės nori to, ko niekada neturėjo, jie pradeda kurti istorijas ir meluoja. Pavyzdžiui, pasakoja, kad pas mus pilyje – paskutinė kolekcija, paskutinis mados klyksmas. Sakau, parodykit. Matau pagal žmogų, kad jeigu jam auksinis dantis įstatytas, tai jo aplinka nėra paskutinis mados klyksmas. Arba dažnas variantas, kai žmogus nori sumokėti mažai, bet reikalauja, kad atrodytų, jog būtų paklojęs daug. Tai mes kartais juokaujam: susirinko „Toyota“, o nori „Mersedeso“. Bet mano filosofija yra tokia, kad aš tą „Mersedesą“ jiems ir duodu“, – sako O. Petružytė.

Paklausta, kokios mados šiandien vyrauja Dubajuje, Orinta sako, kadangi čia gyvena laba daug turtingų žmonių, labai daug jų mėgsta savo interjerus atnaujinti. Ir leidžia sau kas keletą metų pakeisti savo aplinką. Laidos metu moteris prabils apie skirtingų tautybių skonį bei pinigų leidimo įpročius, kurie, net ir pačių turtingiausių, itin skiriasi.

„Rusai su kazachų šaknimis – jų supratimas apie interjerą yra suvokiamas per aukso kiekį: kuo daugiau aukso, tuo geriau. Taip jie supranta prabangą. Ir nesvarbu, kad kartais to aukso akivaizdžiai per daug. Tuo metu britai praktiški. Jie nusipirko namą ir palieka viską taip, kaip yra, netgi po 20 metų nieko nedarys, baldus gal pakeis, bet pačios patalpos, medžiagos, vonios – jų nelies. Pavyzdžiui, šveicarai visko nori labai paprastai. Nors žmogus pasiturintis, visos vonios bus vienodos, visos baltos, šiek tiek pilkos, bet itin paprastai padaryta. Netaupo, jie investuoja į baldus ir į tai, ką gali išsivežti. O patį interjerą paliks itin paprastą. Aš savo klientui šveicarui sakydavau: jums ir vėl taip nuobodžiai viską padaryti?“

Laidos metu Orinta prabils ir apie klientus, kurie už atliktus darbus piktybiškai atsisako mokėti. Ir užsimena apie teisinę sistemą, kuri Dubajuje beveik neegzistuoja. „Kartais reikia neimti į širdį, ką klientas gali pasakyti, todėl, kad žmogus nenori mokėti ir sako, jog jam negražu. Man yra buvęs toks atvejis. O juokingiausias faktorius, kad žmogus nori toliau ir su tavimi dirbti, sako, man reikia to, man dar reikia šito. Sakau, jūs dar nesumokėjote už praeitą kartą. Sako, man ten nepatinka. Bet teistis Dubajuje – neįmanomas procesas. Jis gali tęstis metų metus. Jei kažkas nesumoka pinigų, įrašai tą žmogų į juodą sąrašą ir koncentruojiesi į ateitį, į naujus projektus. Nes savo pinigų neatgausi“, – atskleidžia Orinta.

Ką reiškia dirbti su karališkąją šeima? Kaip atrodo aukščiausio ir vieno prestižiškiausio pasaulio pastato „Burj Khalifa“ interjerai? Ir kodėl Dubajų moteris vadina laiko kilpa? Jau šį antradienio vakarą, 20 val., laidoje „Bus visko“ tik per LNK.