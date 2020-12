A. Bružas apie tobulas šventes: ramybėje ir apmąstymuose, be triukšmo ir perteklinio bendravimo

2020-ieji daugeliui pramogų pasaulio atstovų buvo išties sudėtingi – nukelti koncertai, spektakliai, nežinia dėl ateities... Tad, aktorius, improvizacijų meistras Audrius Bružas tikisi, kad kiti metai bus geresni šiuo atžvilgiu ir jis galės tęsti savo veiklas.

„Noriu tęsti, ką darau, o veiklos įvairios. Didžioji dalis susijusi su improvizacija skirtinguose formatuose: online, offline, live, out offline. Taip pat, visų nuostabai tęsiu alkoholio nevartojimą, domėjimąsi įvairiais dalykais pradedant filosofija baigiant fizika. Linkiu sau turėti valgyti, būti sveikam“, – sako aktorius.

Nei trankaus šventimo, nei alkoholio aktorius neplanuoja ir Naujųjų metų sutiktuvėms. Šio vakaro A. Bružas itin nesureikšmina ir ketina praleisti labai ramiai.

„Kaip ir kiekvienos dienos sutikimas: atsikelti sveikam iš lovos, permąstyti, kas įvyko per šiuos metus, ką ketinu nuveikti ateinančiais. Tobulas sutikimas yra ramybėje ir apmąstymuose, be triukšmo, be alkoholio, be persivalgymo, be išpūsto perteklinio bendravimo su kitais“, – Naujųjų sutikimo planais dalinosi Audrius.

Paklausus, ko jis palinkėtų „Bravo“ žiūrovams, aktorius atsakė taip: „Jeigu žmogus yra sveikos nuovokos, sveikos savivertės, jeigu žmogus darbingas ir darbštus, pastabus, jeigu žiūrėdamas mato, o girdėdamas girdi, jeigu myli save, rūpinasi savimi ir turi laiko mylėti kitus ir kitais pasirūpinti – jam nieko linkėti ir nereikia. O jeigu žmogus pats jaučia, kad ko nors iš šių dalykų trūksta, linkiu tik vieno – ieškoti“.

Nors A. Bružas atrodo gana filosofiškai ir ramiai nusiteikęs, tačiau paskutiniai šių metų „Bravo“ laidai žada daug staigmenų, Kalėdinių dainų, linksmų improvizacijų ir geros nuotaikos.

Šventinė „Bravo“ laida – gruodžio 27 d. 17.25 val. tik per TV3!