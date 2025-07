Buvusi radijo laidų vedėja įveikė dvejones: priėmė drąsų sprendimą

Dvi savaitės su kūdikiu dviese – toks iššūkis laukė Gabrielės Palangoje. Ji prisipažino, kad ši mintis iš pradžių kėlė abejones.

Įrašu, kuriame atvirai pasakoja apie savo patirtį, G. Tetenskaitė-Žvirgždė sutiko pasidalinti su LNK.lt skaitytojais.

„Dažniausios viena kitą keitusios mintys skambėjo taip: „Kam man to reikėjo?” / „Mums to labai reikėjo!” Tai mano pirmagimis. Pirmas kartas. Aš pirmąkart auginu žmogų. Ir tą dariau absoliučiai viena. Naujoj vietoj. Kitam mieste. Likau su žmogum, kurio iki galo nesupratau. Kada skauda, kada nepatogu, kada alkanas, o kada dantys? Kada per karšta, kada atrūgt, kada per vėsu, o kada kakū? Dieve, padėk. Irgi dažnai kartota frazė. Juk darau tai pirmą kartą!“ – teigė ji.

Ji sakė, kad iki išvykos dažnai gyveno arba praeityje, arba žvalgydamasi į ateitį. O būtent ši kelionė leido pirmą kartą pabūti „čia ir dabar“ akimirkoje.

Sūnau, ačiū, kad pasirinkai mane.

„Dar niekada taip smarkiai negyvenau „čia ir dabar” pojūčiu, kaip šiomis savaitėmis. Atrodo, išjaučiau kiekvieną sekundę, minutę, valandą buvimo su juo. Kuomet jis šypsos – laikas bėga greičiau, kuomet jam skauda pilvuką – laikas stoja, kaip ir mano širdis. Beje, mamos, nepastebėjot su tuo laiku, kaip yra… Kodėl man trys minutės prabėga kaip trys sekundės? O 30 min. grynai per tris minutes?“ – instagrame atviravo Gabrielė.

Buvusi radijo laidų vedėja prisipažino, kad sunkiausia motinystėje – ne kasdieniai fiziniai iššūkiai. Ne vežimėlio tampymas laiptais, ne valandos sūpuojant, ne mankštelės. Anot jos, tikrasis sunkumas slypi atsakomybėje prieš atžalą.

„Atsakomybė. Jos svoris kol kas man atrodo sunkiausia, ką yra tekę nešti. Sūnau, ačiū, kad pasirinkai mane. Nieko neišmanančią, bet sparčiai besimokančią. Ačiū, kad pasirinkai mane“, – į Rojų kreipėsi Gabrielė.