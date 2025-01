Dar du „Eurovizijos“ atrankos dalyviai keliauja į finalą

Dėl didžiosios „Eurovizijos“ scenos kovojo tiek žinomi, tiek dar scenoje nematyti atlikėjai.

Antrajame pusfinalyje dalyviai pristatė šias dainas: Halummi „The Flame“, Noy „Just Take Me On A Date“, Jokūbas Jankauskas „Far Away“, Petunija „Į saldumą“, Freya Alley „Lalala“, Karo „Love Bug“, Vilija „Liesti negalima“, Tomas Dirgėla „Pašok“.

Iš jų į kitą etapą pateko Petunija, užėmusi pirmą vietą, ir Noy, likęs antroje vietoje.

Primename, kad prieš antrosios atrankos filmavimą atlikėja Austėja Lukaitė pranešė, jog pasirodyti negalės dėl sveikatos problemų. Jos vietos niekas neužėmė, todėl antrajame „Eurovizijos“ pusfinalyje varžėsi aštuoni atlikėjai.

2025 metų nacionalinėje konkurso atrankoje laukia penki pusfinaliai. Iš kiekvieno jų du geriausi pasirodymai, pagal komisijos ir žiūrovų įvertinimus, pateks į finalą, kuris vyks vasario 15 dieną Kauno „Žalgirio“ arenoje.

Pusfinalių nugalėtojus renka televizijos žiūrovai ir komisija – jos sudėtis nuolat keičiasi. Šiandien komisijoje išvydome Ramūną Zilnį, Stanislavą Stavickį-Stano, Ievą Narkutę, Vytautą Bikų ir Kamilę Gudmonaitę.

Nugalėtoją finale išrinks žiūrovai.

Didžioji „Eurovizija“ vyks gegužės 13–17 dienomis Bazelyje, Šveicarijoje, kur pasirodymus pristatys atlikėjai iš 38 šalių.