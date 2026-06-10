Dingo dalis „Eurovizijos“ istorijos: organizatoriai kreipėsi pagalbos į gerbėjus

Europos transliuotojų sąjunga pranešė, kad neturi visų 1956 metų Lugane (Šveicarijoje) bei 1964 metais Kopenhagoje (Danijoje) vykusio konkurso įrašų.
Organizacija teigia, kad dingusi medžiaga gali būti laikoma privačiose kolekcijose, retai tyrinėjamuose transliuotojų archyvuose, senose kino juostų ritėse ar net pamiršta gerbėjų ar jų palikuonių palėpėse.
Šveicarijos transliuotojų asociacijos archyvuose yra išlikęs tik 1956 metų konkurso nugalėtojos šveicarės Lys Assia įrašas.
Tuo tarpu Suomijos transliuotojas „Yle“ savo archyvuose rado šešiolikmetės nugalėtojos iš Italijos Gigliolos Cinquetti įrašą iš 1964 metų Kopenhagoje vykusio konkurso.
Išskyrus 2020 metus, kai renginys buvo atšauktas dėl COVID-19 pandemijos, konkursas buvo rengiamas kasmet ir dabar laikomas didžiausiu pasaulyje gyvos muzikos šou.
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