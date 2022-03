Naujame LNK šou nusifilmavusių E. Dragūno ir J. Statkevičiaus dėl skandalo eteryje neliks?

Abu garsūs vyrai nusifilmavo naujame muzikiniame šou „Aš matau tavo balsą“. Nors filmavimai įvyko dar prieš karą Ukrainoje, šių asmenų likimas projekte pakibo ant plauko, rašo Žmonės.lt.

Koks tolimesnis E.Dragūno ir J.Statkevičiaus likimas muzikiniame šou „Aš matau tavo balsą“, ar juos laidoje išvys žiūrovai?

Žmonės.lt susisiekė su LNK atstovu spaudai Gediminu Malaškevičiumi.

„Projekto „Aš matau tavo balsą“ laidos buvo nufilmuotos iš anksto, dar iki karo ir iki šių asmenų viešų pasisakymų. Žiūrovai eteryje šių asmenų neišvys“, – Žmonės.lt patikino G.Malaškevičius.

Priminsime, kad Ukrainai bandant atsilaikyti prieš Rusijos agresiją, o žmonėms vienijantis į palaikymo akcijas ir gelbėjant ukrainiečiams, atlikėjas Egidijus Dragūnas-SEL išdėstė nuomonę apie konfliktinę situaciją. Jo žodžiai sulaukė pasipiktinimo.

„Daug žmonių, žinai, klausia mano nuomonės, ką aš manau apie viską ir kodėl tyliu, kodėl nieko nepasakau. Mano nuomonė yra tokia: yra žmonės, kurie sukuria ginklą, yra žmonės, kurie paliečia ginklą, yra žmonės, kurie gali šaut į žvėrį, ir yra žmonės, kurie gali šaut į žmogų. Tai va tie, kurie ten sėdi ir šaudosi, tai vyksta natūralus planetos išvalymas. Tegu jie ten b**t šaudosi, aš už taiką ir geriu alų“, – vaizdo įraše sakė atlikėjas.

Vaizdo įrašas vėliau buvo pašalintas.

Pats atlikėjas vėliau bandė švelninti situaciją. „Mieli tikri žmonės! Aš esu šoke nuo to, kas vyksta jau eilę dienų. Aš myliu Ukrainą, mano daug draugų šią minutę ten. Aš toks pats kaip ir jūs – Dievas mato, kaip aš išgyvenu. Aš išgyvenu už mus visus. Aš išgyvenu už Lietuvą kaip ir jūs visi. Tai, kas vyksta, yra tragedija“, – socialiniuose tinkluose skelbė atlikėjas.

J. Statkevičius kritikos sulaukė tuomet, kai instagrame pasidalijo nuotrauka ir pažymėjo šias grotažymes: „Happy day, happy, relax, no TV propoganda, no panic, relax, best to dream“ (laiminga diena, laimė, atsipalaidavimas, jokios televizijos propagandos, jokios panikos, atsipalaidavimas, svajonės – aut. past.).

Į dizainerio dviprasmišką reakciją sureagavo žinomi žmonės, tarp jų – ir atlikėjas Vaidas Baumila, dizainerė Monika Kazakevičiūtė-Kriščiūnienė. Jie ragino visus atkreipti dėmesį į tokią dizainerio poziciją ir ją vertinti kritiškai.

Vėliau skandalą įplieskusią nuotrauką J. Statkevičius pašalino.

Netrukus dizaineris paskelbė, kad po kilusio skandalo pasitraukia iš žurnalo „L'Officiel Lithuania“ vyriausiojo redaktoriaus pareigų. „Esu už Ukrainą ir prieš Rusijos agresiją. Esu kategoriškai prieš rusų TV skleidžiamą propagandą. Bet suprasdamas žmonių nepasitenkinimą, atsistatydinu iš „L‘Officiel Lithuania“ vyriausiojo redaktoriaus pareigų“, – instagrame pranešė J. Statkevičius.

Dėl Lietuvoje žinomų žmonių elgesio TV laidų prodiuseris ir laidų vedėjas Arūnas Valinskas viešu laišku kreipėsi į Lietuvos savivaldybes, žiniasklaidos priemones ir scenos kolegas.

Levas Tolstojus, romano „Karas ir taika“ autorius, yra sakęs: „Žmonės, kurie pripažįsta karą ne tik neišvengiamu, bet ir naudingu, o todėl ir pageidautinu, − tokie žmonės yra baisūs ir siaubingi moraliniai išsigimėliai.“

„Pirmasis buvo Egidijus Dragūnas-Selas. Jis pareiškė, kad tai, kas vyksta Ukrainoje yra „natūralus pasaulio apsivalymas“. Dėl šito nupušėlio ignoravimo jau esu kreipęsis į žiniasklaidos priemones. Kai pradėjo kilti bangos, Selas pareiškė, kad yra už taiką ir esą pervedęs į paramos Ukrainai fondą 50 tūkst. eurų. Nors jokių dokumentų nepateikė. Dar vienas eilinis apgailėtinas melas, gelbstint savo kailį. Gaila, bet vienu durniumi kaime nesugebėjome apsiriboti. Gytis Paškevičius pritarė savo užauginto ir „išauklėto“ sūnelio nuomonei, kad visi tie vaizdai iš Ukrainos su žuvusiais vaikais ir civiliais yra inscenizacijos, suvaidintos samdytų aktorių. Lyg to būtų maža, tarytum Pilypas iš kanapių į trasą iššoko ir grupės „Rebelheart“ lyderis Darius Mickus, pareiškęs, jog visa tai, kas vyksta Ukrainoje yra ne kas kita, kaip benderovcų organizuotas „savų šaudymas į savus“. Kažkur girdėta, tiesa? O kur dar Juozas Statkevičius, Žilvinas Tratas?“, – rašė TV laidų prodiuseris.