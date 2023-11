Džiaugsmas kainuoja milijoną: brangiausi pasaulio žaislai

Žaislai visuomet žavėjo ir džiugino ne tik vaikus, bet ir suaugusiuosius. Jų įvairovė ir pasirinkimas per dešimtmečius smarkiai išaugo. Tačiau kartu išaugo ir kaina – pasaulyje apstu žaislų, kuriuos gali įsigyti tik patys turtingiausi, o jų kainos siekia ir milijonus dolerių.

Vienas žaislų, kurio vertė siekė per 302 tūkst. JAV dolerių, – deimantinė barbė – riboto tiražo lėlė, kurią sukūrė australų juvelyrikos dizaineris Stefano Canturi, bendradarbiaudamas su kitais kūrėjais.

Ši barbė garsėja unikaliu ir sudėtingu dizainu. Ji dėvi juodą vakarinę suknelę be petnešėlių, kurios raštas – iš daugiau nei trijų karatų baltų ir juodų deimantų. Be to, ant jos kaklo – vėrinys su rožiniu deimantu, o ant rankos – panašus žiedas.

Iš viso buvo pagaminta 6 tūkst. tokių lėlių, visos jos turėjo sertifikatą, įrodantį jų autentiškumą.

Japonų juvelyrinių dirbinių kūrėjas Ginza Tanaka žengė dar vieną žingsnį į priekį ir sukūrė vieną brangiausių ir vertingiausių žaislų pasaulyje. Iš 24 karatų aukso jis pagamino 600 tūkst. dolerių vertės supamąjį arkliuką. Jis svėrė apie 26 kg.

Žaislą įsigijo amerikiečių popkultūros atlikėjai – Jay-Z su žmona Beyonce ir padovanojo savo dukrai.

Yra daugybė išpopuliarėjusio stalo žaidimo „Monopolis“ variantų, tačiau vargu ar kas nors turi „Auksinio Monopolio“ rinkinį, kurio vertė – 2 mln. dolerių. Jis pagamintas iš 18 karatų aukso ir kitų brangakmenių. Jį sukūrė juvelyras iš San Fransisko – Sidney Mobell. Vėliau žaislą atidavė Smithsono muziejui.

Astolato lėlių namą-pilį XX a. devintajame dešimtmetyje sukūrė menininkė Elaine Diehl. Tai brangiausias žaislas pasaulio istorijoje – jo vertė siekė 8,5 mln. dolerių.

Tai septynių pėdų aukščio miniatiūrinė pilis, kurioje yra 29 kambariai, įskaitant didžiąją salę, koplyčią, biblioteką ir vyno rūsį. Kiekvienas kambarys apstatytas miniatiūriniais baldais, dekoracijomis ir aksesuarais, kai kurie iš jų specialiai užsakyti garsių pasaulio miniatiūristų.